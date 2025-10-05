Carrera del GP de Singapur de F1: resultados de Alonso y Sainz, hoy en vivo

ATACA VERSTAPPEN

Max Verstappen saca brillo a Marina Bay con el compuesto medio, y registra vuelta rápida en cada paso de meta. Además, los pilotos que hay frente a él siguen parando en boxes, despejándole el camino para que pueda mantener el pie en el acelerador.

Antonelli será el que decida si hacer estrategia de equipo y proteger a George Russell o ir a por su carrera, aunque Mercedes parece haber optado por lo seguro y llama a boxes a sus dos pilotos para protegerse frente al neerlandés.