En Directo
FÓRMILA 1
Carrera del GP de Singapur de F1: resultados de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Singapur que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay
Pablo Rivera
Sigue la carrera de Gran Premio de Singapur.
ATACA VERSTAPPEN
Max Verstappen saca brillo a Marina Bay con el compuesto medio, y registra vuelta rápida en cada paso de meta. Además, los pilotos que hay frente a él siguen parando en boxes, despejándole el camino para que pueda mantener el pie en el acelerador.
Antonelli será el que decida si hacer estrategia de equipo y proteger a George Russell o ir a por su carrera, aunque Mercedes parece haber optado por lo seguro y llama a boxes a sus dos pilotos para protegerse frente al neerlandés.
EL TEATRO DE MCLAREN
Momento gracioso de McLaren, que llaman a Lando Norris a boxes para hacer un undercut a Max Verstappen. Salen todos los mecánicos fuera y, a última hora, le dicen al piloto británico que se mantenga en pista.
No cae Red Bull en el engaño, y mantienen al neerlandés con los neumáticos blandos. Sin embargo, dos vueltas después, Verstappen entra en boxes sabiendo que saldrá por delante del tapón de Fernando Alonso y fastidia la estrategia de McLaren con Lando Norris. Ahora, el británico aprieta para coger aire y tratar de adelantar a Verstappen tras pasar por el pit lane, aunque parece que lo tiene imposible...
SE MANTIENEN LAS POSICIONES
Es muy difícil adelantar en Marina Bay, y de momento se mantienen posiciones. Russell y Verstappen van a lo suyo, con el británico marcando de nuevo vueltas rápidas (1:36.485 ). Lando Norris aguanta la tercera posición con el alerón tocado y tras darse con el muro con el neumático trasero. Oscar Piastri conduce tranquilo y con aire con el grupo de la muerte: Leclerc, Antonelli y Hamilton, quienes ruedan muy seguidos y cerca de la zona de DRS.
Fernando Alonso sigue octavo, aunque los neumáticos empiezan a fallarle y encabeza un tren de 13 pilotos que siguen la estela del asturiano.
Empiezan a entrar pilotos a boxes, y a verse las primeras tiranteces apretando ritmo en busca de lograr la mejor parada posible.
IMPRESIONANTE GEORGE RUSSELL
George Russell vuela en Marina Bay y marca vuelta rápida cada vez que pasa por la línea de meta. El británico le saca casi seis segundos a Max Verstappen, que no le puede seguir el ritmo pese a haber salido con neumáticos blandos. Una situación por la que Red Bull le pide al holandés que deje de apretar y conserve neumático para mantener las opciones de llevarse la victoria.
Lo mismo que le ha comunicado Mercedes a Russell, viendo que la ventaja se sigue ampliando con cada vuelta.
EL CHOQUE ENTRE LOS MCLAREN
La FIA ha decidido no investigar el choque porque Lando Norris impacta contra Oscar Piastri al tratar de evitar el impacto con Max Verstappen. Una ación que McLaren tampoco va a sancionar, al valorar la buena intención del piloto británico. Sin embargo, a Piastri no le ha sentado nada bien que para evitar chocar contra otro piloto "decida chocar contra su compañero". La tensión en la escudería papaya aumenta cada fin de semana...
ASÍ ESTAMOS EN LA VUELTA 5
George Russell ya le saca más dos segundos a Max Verstappen. Tras el holandés, los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.
Leclerc, Antonelli y Hamilton se encuentran tras ellos y por delante de Fernando Alonso, que circula octavo ganando dos posiciones: la de Hadjar y la de Bearman.
SE APAGAN LOS SEMÁFOROS: ¡ARRANCA LA CARRERA!
Durante la vuelta de formación se han visto varios tramos del circuito aún muy húmedos, pese a que la recta principal está completamente seca. Una situación que desfavorecía a los pilotos agresivos que salían con blandos, pero finalmente sin sustos.
George Russell ha salido con todo y le saca ventaja ya a Verstappen, que no ha aguantado el ritmo del Mercedes. Los dos McLaren se han tocado durante el adelantamiento de Norris a Piastri (que investigará la FIA), pero ambos se mantienen en pista. Eso sí, Lando quizá tiene que pasar por boxes pronto al tener el alerón tocado tras impactar con la rueda trasera de Max Verstappen...
HABEMUS NEUMÁTICOS
Ningún intermedio. Todos salen con el compuesto medio, excepto seis valientes: Max Verstappen, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Lance Stroll y Franco Colapinto.
La FIA estima que el neumático blando aguantará unas 20 vueltas, y Verstappen deja claro que irá a por la primera plaza en la primera curva. La previsión, además, es de que todos los pilotos vayan a una sola parada...
ARRANCAN LOS MOTORES
Los pilotos se suben a sus monoplazas para dar paso en breves a la vuelta de formación. Pronto veremos las decisiones de las escuderías, aunque todo apunta a que van a arriesgarse y salir con neumáticos medios confiando en que el asfalto se haya secado durante este rato.
Fernando Alonso tratará de sorprender en lo alto de la parrilla al ganar posiciones por las sanciones a los Williams y salir en la décima plaza. Carlos Sainz, desde el fondo en 18ª posición al salir Gasly y Albon desde el pit lane.
Y si Alex Albon no tenía ya suficientes problemas, Dirección de Carrera ha anunciado de que lo investigará tras el Gran Premio por una posible infracción en las prácticas de salida. ¡Vaya fin de semana para Williams...!
SUENA EL HIMNO EN SINGAPUR
Quedan 15 minutos para que empiece la carrera, y los actos protocolarios empiezan en Marina Bay. Momentos de mucha tensión en el pit lane, porque no hay previsión de lluvias para la carrera pero la humedad es del 75% y el asfalto puede tardar en secarse.
A esa decisión se le une la gran probabilidad de ver un Safety Car en las primeras vueltas del Gran Premio, lo que podría cambiar por completo la carrera. ¡Qué ganas de que esto arranque!
- Pillan a Iturralde y Risto en un micro abierto hablando de Lamine: 'Ahora dicen que...
- El mercado empieza a moverse por Ter Stegen
- Caos en el vestuario del Real Madrid: egos, enfados y pulsos contra Xabi Alonso
- Real Madrid - Villarreal, en directo: Última hora del partido de LaLiga hoy, en vivo
- José Manuel Pinto, sobre su etapa con Guardiola en el Barça: 'Sin Tito Vilanova fue otra cosa, nos afectó mucho
- Ronnie Coleman, exculturista ocho veces campeón del Mr Olympia, elige al ganador de 2025: 'Está mayor y medicado
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Villarreal
- Se agrava el lío con Lamine Yamal