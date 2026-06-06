Carrera del GP de Mónaco de F1: horario y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Alonso y Sainz

Kimi Antonelli está en otra liga esta temporada en Fórmula 1. No solo gana por la superioridad de Mercedes, sino también por su excelente estado de forma que lo encumbra como el mejor piloto actualmente de la parrilla. En Mónaco, un circuito hecho para las leyendas del automovilismo, el jovencísimo piloto italiano consiguió la pole position y será el principal candidato a la victoria este domingo.

El piloto de Mercedes consiguió una pole estratosférica tras superar a Verstappen por apenas décimas de segundo. En Mónaco, donde conseguir la primera posición de la parrilla de salida es decisivo para optar a la victoria, el italiano dio un golpe encima de la mesa, incrementado además por la sexta posición de George Russell. Hamilton terminó tercero.

Max Verstappen / Red Bull Contentpool

De conseguir la victoria en Montecarlo, el italiano sumaría un nuevo golpe de efecto en la lucha por el Mundial. La carrera del domingo resolverá las dudas sobre si Kimi es capaz de mantener su pole position en las calles de Mónaco, donde los dos Aston Martin saldrán desde la última y penúltima posición en un nuevo drama de la escudería británica.

Horario de la carrera del GP de Mónaco de Fórmula 1 2026

Domingo 7 de junio: Carrera | 15:00 horas

Dónde ver el GP de Mónaco F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Mónaco se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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