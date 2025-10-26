Carrera del GP de México de F1 2025: horario y dónde ver hoy por TV y online con Alonso y Sainz

El Gran Premio de México, vigésima cita del Mundial de Fórmula 1 2025, sigue adelante hoy domingo 25 de octubre con la disputa de la carrera. Te contamos a qué hora empieza y dónde ver el GP de México de F1 por televisión y online en España.

La jornada del sábado trayó consigo el último ensayo antes de la 'qualy' para definir las posiciones de salida, con Lando Norris al mando. Una situación que se repetiría tan solo unas horas después, cuando el piloto de McLaren volvió a ser el más rápido para llevarse la 'pole' en suelo mexicano (1:15.586).

Dominio de Norris

De esta manera, partirá desde la posición de privilegio para intentar frenar la racha ascendente de Max Verstappen, que en cuatro grandes premios ha recortado 64 puntos al líder del Mundial, Oscar Piastri. No fue una jornada especialmente brillante para el piloto de Red Bull, que acabó relegado a la quinta posición de parrilla. Tampoco para Piastri, que saldrá muy lejos de cabeza, en séptima plaza (por la sanción a Sainz).

La otra cara de la moneda llegó con los Ferrari, que ya el pasado curso funcionaron muy bien en el trazado mexicano (Sainz se hizo con su última victoria antes de marcharse a Williams). Leclerc y Hamilton saldrán segundo y tercero, y tratarán de batir a un Norris que se mostró muy determinante durante el sábado.

Sainz y Alonso saldrán 12º y 14º

Precisamente Sainz firmó una excelente actuación en la lucha por la pole. El madrileño terminó séptimo en un trazado propicio a su estilo de pilotaje pero no tanto a las características del FW47. Pese a su buena actuación, se verá relegado a la duodécima plaza debido a la penalización de cinco puestos en la parrilla de este domingo tras su accidente con Antonelli en Austin.

Por su parte, Alonso, preparado para sufrir en México, partirá de la 14ª plaza. No pudo pasar el asturiano de la Q2, en la que quedó eliminado junto a Tsunoda, Ocon, Hülkenberg y Lawson.

Piastri, líder de la general

Oscar Piastri afronta el Gran Premio de México como líder de la clasificación general del Mundial de Fórmula 1 gracias a los 346 puntos acumulados hasta la fecha. Si bien es cierto que el australiano ha mandado a lo largo de la temporada, los últimos resultados abren la posibilidad de que se produzca un 'sorpasso' en las últimas carreras.

Al de McLaren le siguen en el podio provisional su compañero de equipo Lando Norris, segundo con 332 unidades. En el tercer escalón, cada vez con más opciones de pasar por la derecha a la escudería británica, figura un Max Verstappen que atesora 306 puntos.

¿Cómo está la clasificación del Mundial de F1 antes del GP de México?

¿A qué hora empieza la carrera del GP de F1 de México hoy?

El tercer día de competición en el GP de México arrancará hoy domingo 26 de octubre a las 21:00 horas (CET) con la disputa de la carrera.

¿Dónde ver el GP de México de Fórmula 1 2025 por TV y online en España?

El Gran Premio de México de Fórmula 1 se podrá seguir a través de la plataforma de DAZN F1, que tiene los derechos de retransmisión de la F1 en España, aunque también es posible siendo abonado al contenido de motor de Movistar +.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en este Gran Premio con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.