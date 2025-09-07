En Directo
F1
Carrera del GP de Italia de F1, en directo: resultados de Alonso y Sainz hoy en vivo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se disputa en el emblemático trazado de Monza
Pablo Rivera
El Mundial 2025 de Fórmula 1 celebra su decimosexta prueba con el Gran Premio de Italia de F1 al que Oscar Piastri llega como líder de la general.
DOS SALIDAS DESDE EL PIT LANE
Isack Hadjar y Pierre Gasly saldrán desde los boxes al haberse visto obligados a retocar sus monoplazas. Curiosamente, tanto Racing Bulls como Alpine han anunciado que deben cambiar algunas partes de la Unidad de Poder de ambos pilotos franceses. ¡Qué casualidad!
EL PINCHAZO DE LOS WILLIAMS
La escudería en la que corren Carlos Sainz y Alex Albon empezó el fin de semana como el equipo con mejores sensaciones sobre el asfalto de Monza. Ambos pilotos lograron unos tiempos muy similares que los colocaba en lo alto de las tandas de entrenamiento. Especialmente con los compuestos duros y medios. La trazada del circuito, además, les iba a la perfección para las características del Williams, pero llegó la clasificación y quedó claro lo que también vimos durante los libres: el neumático blando no les va bien.
Según el piloto madrileño, no consiguen calentarlo a tiempo y cuesta dominarlo en las curvas. Por ello, tampoco logran sacar el máximo rendimiento al compuesto soft, y en Qualy lo pagaron (saldrán 13º y 14º).
¡MUY BUENAS A TODOS!
¡Buenos días a todos y bienvenidos al directo del GP de Italia 2025!
Empezamos la recta final del Gran Premio de Italia de F1. En apenas 60 minutos arrancará la carrera en Monza con Max Verstappen en la pole (1:18.792). Le siguen los dos McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri en orden, quienes buscarán cerrar cuanto antes la victoria de la escudería papaya en el mundial de contructores.
Fernando Alonso volvió a sacar su magia para escalar hasta la octava posición en la parrilla de salida (Stroll saldrá 17º), mientras que Carlos Sainz no pudo pasar de la 13ª plaza.
