Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

F1

Carrera del GP de Italia de F1, en directo: resultados de Alonso y Sainz hoy en vivo

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se disputa en el emblemático trazado de Monza

Carlos Sainz durante una de las sesiones en Monza

Carlos Sainz durante una de las sesiones en Monza / LAP

Pablo Rivera

El Mundial 2025 de Fórmula 1 celebra su decimosexta prueba con el Gran Premio de Italia de F1 al que Oscar Piastri llega como líder de la general.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas