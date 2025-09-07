Carrera del GP de Italia de F1, en directo: resultados de Alonso y Sainz hoy en vivo

EL PINCHAZO DE LOS WILLIAMS

La escudería en la que corren Carlos Sainz y Alex Albon empezó el fin de semana como el equipo con mejores sensaciones sobre el asfalto de Monza. Ambos pilotos lograron unos tiempos muy similares que los colocaba en lo alto de las tandas de entrenamiento. Especialmente con los compuestos duros y medios. La trazada del circuito, además, les iba a la perfección para las características del Williams, pero llegó la clasificación y quedó claro lo que también vimos durante los libres: el neumático blando no les va bien.

Según el piloto madrileño, no consiguen calentarlo a tiempo y cuesta dominarlo en las curvas. Por ello, tampoco logran sacar el máximo rendimiento al compuesto soft, y en Qualy lo pagaron (saldrán 13º y 14º).