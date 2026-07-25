Carrera GP de Hungría de F1: a qué hora es y dónde ver la Fórmula 1 por TV, en directo con Alonso y Hamilton

El GP de Hungría alcanza este domingo su momento decisivo con la disputa de la carrera en Hungaroring. Ha llegado el momento de la verdad para los pilotos y escuderías, que pondrán el broche a un fin de semana de mucho trabajo antes de adentrarse en el parón veraniego en la Fórmula 1.

Fernando Alonso afrontará la prueba con especial atención al rendimiento del Aston Martin profundamente renovado. La escudería británica dedicó buena parte del viernes a probar y comprender las numerosas novedades introducidas en el monoplaza, mientras que la jornada del sábado permitió comprobar su verdadero potencial a una vuelta y ajustar la configuración definitiva para la carrera.

El domingo será el examen más exigente para este coche prácticamente nuevo. Alonso deberá comprobar si las mejoras también funcionan en tandas largas, si permiten cuidar mejor los neumáticos y si el AMR26 puede mantener un ritmo competitivo durante toda la prueba. Situación parecida la que afronta Carlos Sainz, también en busca de décimas y segundos que le permitan pelear por las posiciones de la tabla alta de la clasificación.

Kimi Antonelli, campeón de la última carrera en Bélgica / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Nueva prueba de fuego para Kimi Antonelli, que llega a Hungría como líder del Mundial y con la presión de sus principales perseguidores al acecho. El italiano buscará reforzar su ventaja antes del parón veraniego, aunque deberá afrontar una carrera donde Lewis Hamilton y George Russell, sus principales rivales, estarán atentos a cualquier error del italiano.

A qué hora es la carrera del GP de Hungría de F1

Domingo 26 de julio Carrera: 15:00 horas

Dónde ver el GP de Hungría de F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Hungría podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

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