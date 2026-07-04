Carrera del GP de Gran Bretaña de F1: a qué hora y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Alonso y Hamilton

Ha llegado el momento de la verdad en el GP de Gran Bretaña de Fórmula 1. Después de la Sprint del sábado y de una clasificación que ha definido la parrilla de salida, este domingo Silverstone acoge la carrera, el gran plato fuerte del fin de semana, una cita histórica en el calendario anual que promete ser decisiva en la lucha por el campeonato del mundo.

La batalla por el liderato continúa más igualada que nunca. Kimi Antonelli afronta la prueba como líder del Mundial, aunque Lewis Hamilton y George Russell llegan con el objetivo de aprovechar la carrera para seguir recortando distancias. Tras lo ocurrido en la Sprint y la clasificación, cada punto cobra todavía más importancia en un circuito donde la estrategia, la degradación de los neumáticos y el ritmo de carrera suelen marcar las diferencias.

Todas las miradas estarán puestas especialmente en Lewis Hamilton. El británico disputa su Gran Premio de casa ante una afición entregada y buscará convertir el apoyo de Silverstone en un impulso para pelear por la victoria. El piloto de Ferrari atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y sabe que un buen resultado podría meterle de lleno en la pelea por el título.

Fernando Alonso / Aston Martin F1

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso intentará aprovechar cualquier oportunidad que le brinde la carrera para escalar posiciones con Aston Martin, aunque los puntos siguen siendo misión imposible. Todo apunta a una carrera abierta hasta la bandera a cuadros.

A qué hora es la carrera F1 del GP de Gran Bretaña

Domingo 5 de julio: Carrera | 16:00 horas

Dónde ver el GP de Gran Bretaña F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Bran Bretaña se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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