Carrera del GP de España de F1: horario y dónde ver gratis por TV y en directo la Fórmula 1 en Madring con Fernando Alonso

El GP de España de F1 afronta este domingo su momento definitivo con la disputa de la carrera en Madring. Después de un fin de semana especialmente intenso con los entrenamientos libres y la clasificación ya disputados, los equipos llegan a la prueba principal con todo por decidirse y muchas incógnitas por delante.

El transcurso de los acontecimientos en la capital española reafirma lo que ha venido sucediendo a lo largo de la temporada. Mercedes se mantiene como el equipo a batir ante el empuje de Ferrari y el vigente campeón McLaren, mientras que apunta a ser otro fin de semana de supervivencia para los pilotos españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), el más rápido en el Madring / Europa Press

Kimi AntonellI afronta la carrera de Madring como líder destacado del Mundial de F1 gracias a las 6 victorias y los 242 puntos conseguidos hasta la fecha. La principal oposición del italiano la dibujan los Ferrari Lewis Hamilton y Charles Lecrerc, segundo y quinto respectivamente, y Lando Norris avisó de lo que es capaz con la victoria del anterior fin de semana.

Lando Norris celebra su pole en Zandvoort / EFE

¿A qué hora es la carrera del GP de España de Fórmula 1 2026?

Domingo 13 de septiembre Carrera: 15:00 horas (CEST)

¿Dónde ver el GP de España de F1 2026 en directo, por TV y en Internet?

En España, el Gran Premio de España podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+. Otra opción alternativa para ver todas las pruebas en abierto será BeMad, encargada de emitir los libres, y Telecinco, que retransmitirá la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

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Desde SPORT podrás seguir todo lo que suceda durante el Gran Premio de España con las narraciones en directo de los entrenamientos, la clasificación y la carrera, además de las crónicas, el análisis y las reacciones de los protagonistas una vez finalizada cada sesión.