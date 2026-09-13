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FÓRMULA 1
Carrera GP de España 2026 de F1, en directo: Sigue a Alonso y Sainz en el Madring, hoy, en vivo
Te contamos al detalle y en directo lo que ocurra en la primera carrera de Fórmula 1 del GP de España, en el nuevo circuito urbano del Madring
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Miquel Roca
57 VUELTAS
La carrera se desarrollará a 57 vueltas en un circuito que tiene 5.414 metros de longitud. Serán pues 308.524 los kilómetros totales que pilotos y monoplazas deberán recorrer para completar el Gran Premio en el flamante Madring.
GRAN PREMIO DE ESPAÑA
¡Muy buenas tardes!
Bienvenid@s a la narración en directo de la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1. Llegó el gran día para el nuevo circuito urbano Madring, que hace su puesta de largo en la categoría reina del automobilismo. La carrera empezará a las 15 h.
Les contaremos todo cuanto acontezca sobre el asfalto del trazado madrileño.
¡Arrancamos!
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