Carrera GP de España 2026 de F1, en directo: Sigue a Alonso y Sainz en el Madring, hoy, en vivo

GRAN PREMIO DE ESPAÑA

¡Muy buenas tardes!

Bienvenid@s a la narración en directo de la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1. Llegó el gran día para el nuevo circuito urbano Madring, que hace su puesta de largo en la categoría reina del automobilismo. La carrera empezará a las 15 h.

Les contaremos todo cuanto acontezca sobre el asfalto del trazado madrileño.

¡Arrancamos!