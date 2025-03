Carrera del GP de China, hoy en directo: sigue la Fórmula 1 en Shanghái, en vivo

DECLARACIONES DE ALONSO

Fernando Alonso habló en los micrófonos de DAZN y quiso destacar que "todavía no tenemos muy claro a cuantas paradas vamos, veremos como avanza la degradación de los neumáticos". Respecto a sus rivales y a sus posibilidades de puntos, Fernando matizó que "todos son buenos competidores, no hay un rival que no pueda llevarse el triunfo aquí. Si alguno de arriba falla o abandona, como ya pasó en Australia, tendremos posibilidad de puntos, de lo contrario no estábamos para puntuar aquí en China".