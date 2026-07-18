Carrera del GP de Bélgica de F1: a qué hora es y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Alonso y Hamilton

Ha llegado el momento de la verdad en Spa-Francorchamps. Después de la clasificación del sábado, este domingo llegará el plato fuerte del GP de Bélgica con la disputa de la carrera en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario y una prueba que puede marcar un antes y un después en la pelea por el Mundial.

La batalla por el campeonato sigue completamente abierta. Kimi Antonelli defenderá una jornada más el liderato del Mundial, aunque Lewis Hamilton llega decidido a seguir recortando diferencias después de consolidarse como la principal amenaza del piloto de Mercedes. George Russell tampoco renuncia a sus opciones y buscará aprovechar un trazado donde la velocidad punta, la estrategia y la meteorología suelen jugar un papel determinante. Spa-Francorchamps acostumbra a ofrecer carreras imprevisibles y cualquier error puede salir muy caro.

La situación es muy distinta para Fernando Alonso y Carlos Sainz. Tanto Aston Martin como Williams continúan lejos del ritmo de los equipos de cabeza y ambos pilotos afrontan el Gran Premio con el objetivo de minimizar daños y aprovechar cualquier oportunidad que pueda brindar una carrera habitualmente marcada por los cambios de tiempo y los incidentes. Puntuar volverá a ser un desafío para los dos españoles, que siguen a la espera de las mejoras previstas para las próximas citas del campeonato.

Kimi Antonelli, durante una prueba / Europa Press

Este domingo llegará el turno de la carrera en Spa-Francorchamps. El trazado belga, de 7,004 kilómetros de longitud y 44 vueltas, es uno de los grandes clásicos de la Fórmula 1 gracias a sus constantes cambios de elevación y curvas míticas como Eau Rouge, Raidillon o Blanchimont. La amenaza de lluvia, la degradación de los neumáticos y las largas rectas volverán a ser factores decisivos en una prueba que suele dejar adelantamientos, estrategias cambiantes y finales imprevisibles.

A qué hora es la carrera F1 del GP de Bélgica

Domingo 19 de julio: Carrera | 15:00 horas

Dónde ver el GP de Bélgica F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Bélgica se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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