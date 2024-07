Carrera de Fórmula 1 en Silverstone: GP de Gran Bretaña, en directo

Mal ayer Aston Martin. Y no por rendimiento de coche, que ha dado un salto respecto a España y Austria. Por la mala estrategia en la clasificación tanto como Stroll como con Alonso: "No me lo puedo creer chicos, no me lo creo", dijo Alonso cuando no pudo dar un último intento en Q3 con los blandos nuevos porque el equipo le sacó demasiado tarde. Con el tiempo de Q2, Alonso hubiera sido séptimo. Saldrá décimo.