Carrera Fórmula 1 Gran Bretaña 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo

¿Podrá Hamilton plantar cara a Antonelli?

Lewis Hamilton, quien corre en casa este fin de semana, es el que más veces ha ganado en este trazado, con hasta nueve victorias. De la parrilla de 2025 le siguen únicamente Fernando Alonso y Max Verstappen, con dos triunfos cada uno. Se llevó la 'pole' al sprint el viernes... pero no pudo con el italiano el sábado en la carrera corta del fin de semana. Este curso, el siete veces campeón ya ha ganado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.