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FÓRMULA 1

Carrera Fórmula 1 Gran Bretaña 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo

Consulta todo lo que sucede en la carrera del GP de Gran Bretaña, novena cita del curso 2026, que se celebra en el circuito de Silverstone, con Sainz partiendo 15º y Alonso 22º

Fernando Alonso durante el fin de semana en Silverstone (Gran Bretaña)

Fernando Alonso durante el fin de semana en Silverstone (Gran Bretaña) / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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