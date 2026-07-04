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FÓRMULA 1
Carrera Fórmula 1 Gran Bretaña 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Consulta todo lo que sucede en la carrera del GP de Gran Bretaña, novena cita del curso 2026, que se celebra en el circuito de Silverstone, con Sainz partiendo 15º y Alonso 22º
¿De qué plaza parten los españoles?
No pudo obrar milagros Fernando Alonso con el AMR26. Partirá el asturiano desde la 22ª plaza... lo que se traduce en la última posición de la parrilla. Carlos Sainz saldrá 15º.
¡Himno de la Fórmula 1!
Ya suena el emblemático himno de la competición. Cinco minutos para el arranque de la carrera.
¿Podrá Hamilton plantar cara a Antonelli?
Lewis Hamilton, quien corre en casa este fin de semana, es el que más veces ha ganado en este trazado, con hasta nueve victorias. De la parrilla de 2025 le siguen únicamente Fernando Alonso y Max Verstappen, con dos triunfos cada uno. Se llevó la 'pole' al sprint el viernes... pero no pudo con el italiano el sábado en la carrera corta del fin de semana. Este curso, el siete veces campeón ya ha ganado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Todo listo en Silverstone
Poco más de diez minutos para que empiece la vuelta de formación en el trazado británico. Varios rostros reconocidos en la parrilla, tanto del mundo del deporte como de la cultura. Entre ellos, el actor Hugh Grant o Brian May, guitarrista de Queen.
Así queda la parrilla de salida
¡Aniversario en Mercedes!
Mercedes va a disputar su carrera número 350 en la Fórmula 1, siendo la 10ª escudería que alcanza esta cifra en toda la historia de la competición, y la 5ª que aún sigue en activo tras Ferrari (serán 1131), McLaren (1002), Williams (884) y Red Bull (426)
Y así va el mundial de equipos
Así va antes de la carrera el mundial de pilotos
Antonelli desde la 'pole'
El piloto italiano, líder del campeonato con 179 puntos, se llevó la 'pole' ayer con un registro de 1:28.111. Charles Leclerc y Lewis Hamilton partirán segundo y tercero, con George Russell, su compañero de equipo y rival directo para el mundial, cuarto.
¿Quién tiene la vuelta rápida?
La conserva Max Verstappen, con un registro de 1:27.097, tiempo que marcó en la cita de 2020.
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