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FÓRMULA 1
Carrera Fórmula 1 del GP de Italia, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se disputa este domingo en Monza
Albert Miranda
Carrera F1 GP Italia | Vuelta 39
¡Verstappen adelanta a Piastri y ya es tercero!
Carrera F1 GP Italia | Vuelta 38
Bajo investigación la infracción de Russell en bandera amarilla. Veremos si hay sanción o no, pero puede tener un papel importante. Normalmente, suele ser una sanción entre 5-10 segundos.
Carrera F1 GP Italia | Vuelta 37
Ahora mismo, Russell es primero y la distancia con Antonelli es de 8.3 segundos.
Carrera F1 GP Italia | Vuelta 37
¡Antonelli adelanta a Piastri y ya es segundo!
Carrera F1 GP Italia | Vuelta 35
¡Hamilton se pasa de frenada y Antonelli adelanta al piloto inglés!
Carrera F1 GP Italia | Vuelta 32
Lo raro del Virtual es que Hamilton iba con medios, pero no ha decidido parar. Veremos como llegan esos neumáticos al final de carrera.
Carrera F1 GP Italia | Vuelta 32
¡Verstappen también adelanta a Gasly y Antonelli adelanta a Norris!
Carrera F1 GP Italia | Vuelta 31
¡Vuelta rápida rápida de carrera para Antonelli: 1.24.5!
Carrera F1 GP Italia | Vuelta 31
Carlos también ha cambiado neumáticos y ha ganado la posición a Ocon en el pitlane. Ahora mismo es décimo quinto.
Carrera F1 GP Italia | Vuelta 31
Antonelli pasa a Gasly y está a 13 segundos de Russell.
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