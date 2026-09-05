Carrera de Fórmula 1 del GP de Italia: horarios y dónde ver por TV y online a Fernando Alonso

Llega la hora de la verdad en Monza. La parilla ya se pone seria para afrontar la carrera del Gran Premio de Italia. Tras la jornada de entrenamientos libres y la de clasificación, los equipos se enfrentan a la carrera, en la que se repartirán todos los puntos del fin de semana.

Monza, conocido como el 'Templo de la Velocidad', destaca por sus largas rectas y sus frenadas fuertes. El circuito cuenta con 5,793 kilómetros y 11 curvas, mientras que la carrera está programada a 53 vueltas.

El GP de Italia llega además con varios alicientes en la lucha por el Mundial. Kimi Antonelli afronta su carrera de casa como líder del campeonato, aunque partirá desde el final de la parrilla tras cambiar de motor. Mientras, Lando Norris llega a Monza después de encadenar dos victorias consecutivas en Países Bajos. Ferrari, por su parte, buscará brillar ante su afición en una de las carreras más especiales de toda la temporada.

La atención estará especialmente centrada en Fernando Alonso y Aston Martin. A pesar de las mejoras introducidas en las últimas citas, Monza no parece el trazado propicio para dar el golpe sobre la mesa. Las largas rectas del circuito suponen un escollo importante para un motor Honda que podría quedarse corto en este contexto.

Tampoco apunta a ser el fin de semana de Carlos Sainz, que no espera novedades hasta Bakú. Pese a que el FW48 ha rendido más en trazados con mucha recta y poca carga, el madrileño dejó claro en la previa que no espera ningún milagro en una temporada complicada para la fábrica de Grove.

¿A qué hora es la clasificación del GP de Italia de F1 2026?

Domingo 6 de septiembre Carrera: 15:00 horas

¿Dónde ver el GP de Italia de F1 2026 en directo, por TV y en Internet?

En España, el Gran Premio de Italia podrá seguirse en directo a través de DAZN F1, tanto desde la aplicación de DAZN como mediante los operadores que incluyen el canal dentro de sus paquetes, como Movistar Plus+.

En Argentina, la Fórmula 1 puede seguirse a través de Fox Sports, mientras que en países como Chile, Colombia y Perú la cobertura se ofrece mediante las señales de ESPN y la plataforma Disney+. En México, las retransmisiones están disponibles a través de las plataformas y señales de Televisa y mediante F1 TV. En Estados Unidos, Apple TV posee los derechos exclusivos de la competición desde la temporada 2026. F1 TV Pro continúa siendo una alternativa en aquellos territorios en los que el servicio está disponible.

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