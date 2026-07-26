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F1

Carrera Fórmula 1 del GP de Hungría, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo

Sigue en directo el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 que se disputa en el emblemático Hungaroring

Fernando Alonso, en Hungría

Fernando Alonso, en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Albert Miranda

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