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F1
Carrera Fórmula 1 del GP de Hungría, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo
Sigue en directo el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 que se disputa en el emblemático Hungaroring
Albert Miranda
GP Hungría F1 | 40/70
¡ENTRA NORRIS!
GP Hungría F1 | 40/70
¡PIASTRI SE HA CHOCADO CON CARLOS Y HA ESTADO A PUNTO DE TENER UN ACCIDENTE!
GP Hungría F1 | 39/70
Ahora mismo, si Norris parase, estaría por delante de Piastri.
GP Hungría F1 | 37/70
Leclerc ha parado en boxes porque sus neumáticos no daban para más. Por otro lado, Alonso ya ha adelantado a Bearman y además ha ganado la posición con Ocon porque el francés ha parado.
GP Hungría F1 | 36/70
Fernando ha salido décimonoveno con el neumático medio. Llega bien hasta el final y sus rivales tienen que realizar una segunda parada. Veremos cuanto puede ganar Alonso. Con ese neumático medio va a ir a un ritmo infernal.
GP Hungría F1 | 36/70
¡Alonso entra en boxes! ¡36 vueltas con el blando!
GP Hungría F1 | 34/70
Piastri ha entrado en boxes y ha salido por delante de Hamilton por 2.5 segundos. Por otro lado, Hamilton ya le ha hecho undercut a Verstappen y ahora mismo sería tercero virtualmente.
GP Hungría F1 | 33/70
Norris se está quejando de Piastri porque va a un ritmo muy lento. Hamilton está yendo dos segundos más rápido que los McLaren.
GP Hungría F1 | 33/70
¡Vuelta rápida de Hamilton: 1.23.6!
GP Hungría F1 | 32/70
La degradación de Fernando Alonso es una barbaridad. Lleva 32 vueltas con el neumático blando y aún no ha parado. Podría poner un medio y llegar al final de carrera.
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