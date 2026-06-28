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Fórmula 1
Carrera Fórmula 1 Austria 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Austria, que se disputa en el Red Bull Ring
Xavier Zapater
VUELTA 8/71
¡Antonelli pasa a Leclerc! Ahora sí, el de Mercedes ha podido adelantar al de Ferrari. En la curva 9.
VUELTA 7/71
Leclerc está rodando más lento que los tres primeros: Russell, Hamilton y Verstappen. El monegasco no les puede seguir el ritmo y tiene a Antonelli pegadísimo. El líder del Mundial sabe que está perdiendo mucho tiempo ahí.
VUELTA 6/71
Russell abre una pequeña brecha en la cabeza de carrera. Ha logrado alejarse a más de un segundo de Hamilton, que ahora está fuera de la zona de adelantamiento.
VUELTA 5/71
Graves problemas en la escudería Cadillac. Sus dos pilotos, Pérez y Bottas, han tenido que abandonar. El mexicano comentaba por radio que tenía mucho humo en su monoplaza, seguramente debido a un problema en los frenos.
VUELTA 4/71
Se han abierto dos investigaciones contra Antonelli por salirse de la pista y ganar ventaja. Aunque ha devuelto la posición a Leclerc en ambas ocasiones.
VUELTA 3/71
La lucha por la tercera posición sigue al paso por la línea de meta. Por ahora, Verstappen les ha robado la cartera y es tercero. Leclerc es cuarto y Antonelli, quinto.
VUELTA 2/71
Espectacular la pelea a tres entre Leclerc, Verstappen y Antonelli. El de Mercedes se ha ido largo, ha tenido que devolverle la posición a Leclerc y ha caído hasta la quinta posición.
VUELTA 1/71
¡Hamilton por delante de Leclerc! Muy agresivo el británico en los primeros giros y ha adelantado al monegasco por el exterior de la curva 4.
¡COMIEEEEENZAAAA LA CARRERAAAA!
¡SE APAGAN LOS SEMÁFOROS! ¡Comieeeenzaaa la carrera del GP de Austria de F1! Saliida muy limpia, donde Russell se mantiene primero, Leclerc segundo y Hamilton, tercero. Sin cambios en los puestos de arriba.
VUELTA DE PREPARACIÓN
Los pilotos ya se encuentran en la vuelta de formación. Momento para poner las gomas a la temperatura adecuada para el momento de la salida.
¿Podrá Russell defender la 'pole'?...¡Esto empieza!
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