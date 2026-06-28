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Carrera Fórmula 1 Austria 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Austria, que se disputa en el Red Bull Ring

Fernando Alonso, en pista

Fernando Alonso, en pista / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Xavier Zapater

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