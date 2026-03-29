En directo
F1
Carrera F1 Japón 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Sigue en directo el resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz en la carrera del Gran Premio de Japón
Cómo ver en directo y online todo el Mundial de Fórmula 1 en DAZN con Fernando Alonso y Carlos Sainz
Jesús Burgos
¡SE APAGAN LOS SEMÁFOROS!
Arranca el cuadragésimo Gran Premio de Japón.
Arranca la vuelta de formación en Japón. La afición nipona se pone de pie en la grada para recibir a los monoplazas en orden. Por primera vez, salen todos.
ELECCIÓN DE NEUMÁTICOS
Todo el mundo con neumáticos nuevos y medios. Solo Bottas ha tenido una elección diferente con el neumático duro.
Por el momento, todos los pilotos serán de la partida en la parrilla de formación. Una situación que no ha ocurrido antes en las dos carreras anteriores del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2026.
Cascos abrochados y pilotos subidos a sus monoplazas con los motores encendidos, todo listo para que el espectáculo de la Fórmula 1 de comienzo.
En pocos minutos se apagarán los semaforos y comenzará la diversión. Limpiad vuestras viseras y calentad motores para seguir esta retransmisión junto a SPORT.es.
Después de un fin de semana completamente sin lluvias, la carrera se prevé que será en seco en su totalidad. La estatregia más probable es que sea una carrera a una sola parada. ¡Veremos que nos deparan estas 53 vueltas!
SUENA EL HIMNO DE JAPÓN
Todos los pilotos sobre el asfalto para seguir la nterpretación del himno de Japón interpretada por la artista local Yoshiki.
Poco menos de veinte minutos para el inicio del Gran Premio. La realización se centra en las gradas y la afición nipona. Actualmente la temperatura ambiente en el circuito supera los 18ºC y el asfalto roza los 36ºC, cifras superiores a las del viernes y el sábado.
- El ofertón del Barça a Bastoni que allana el camino a su fichaje
- La FIFA indemnizará al Barça por la lesión de Raphinha: esta es la cantidad limitada que abonará al club
- Enorme cabreo en el Barça por la lesión de Raphinha con Brasil
- Barça - Estrella Roja: resumen, resultado y estadísticas del partido de Euroliga
- Fin al calvario de Nico Williams
- Oficial: Brasil confirma la lesión de Raphinha, que vuelve a Barcelona
- El 'Virus FIFA' ataca de nuevo: adiós a la temporada para Panichelli y alarma con Raphinha
- Mateu Alemany ya se mueve: los tres nombres para sustituir a Griezmann