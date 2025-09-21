En Directo
F1
Carrera F1 hoy en directo | GP de Azerbaiyán con Sainz y Alonso en vivo
Sigue en directo la carrera de Fórmula 1 del GP de Azerbaiyán en Bakú
David Raurell
Última hora de la sesión de carrera de Fórmula 1 hoy en Bakú.
¡Esto está a punto de empezar!
Recuerden que Alonso arrancará como undécimo; mientras que Sainz lo hará como segundo
Toma la palabra Fernando Alonso
Estas han sido sus declaraciones a falta de diez minutos:
"Me gustaría una carrera caótica. Estamos fuera de los puntos, cuantas más cosas pasen mejor"
"No tenía ningún problema en el coche; sino en los auriculares para comunicarme con el equipo"
Suena el himno de Azerbaiyán
Tan solo faltan 15 minutos para que arranque el espectáculo
Breves declaraciones de Verstappen
El piloto neerlandés ha atenido a DAZN en la previa:
"Muchas cosas pueden suceder porque es Bakú. No es un circuito fácil y debo prepararme para lo que me depare la carrera"
La pista y las gradas del circuito ya van tomando color. Los pilotos ya ultiman los últimos preparativos antes de subirse a los vehículos.
El cielo está algo nublado, aunque no hay precipitaciones por el momento
Cuenta atrás
Tan solo queda media hora para que arranque la carrera en el circuito de Bakú
¡Ojo a este dato!
Desde el año 2019, ninguno de los 'poleman' han acabado ganando el GP de Azerbaiyán. El último en conseguirlo fue Bottas; pero nadie (Leclerc, en concreto) ha podido repetirlo.
¿Lo logrará hoy Verstappen?
Así está la clasificación del Mundial de F1
1- Piastri (324 pts)
2- Norris (293 pts)
3- Verstappen (230 pts)
4- Russell (194 pts)
5- Leclerc (163 pts)
6- Hamilton (117 pts)
Día clave para Verstappen
La carrera de esta mañana puede ser importante para que el piloto neerlandés recorte distancia respecto a Lando Norris en la clasificación general.
Sin embargo, parece complicado que alguien le pueda arrebatar el primer puesto a Oscar Piastri.
A continuación pueden consultar cuál será la parrilla de salida. Max Verstappen lo hará en primer lugar, justo por delante de Carlos Sainz y Liam Lawson:
- La pieza que le faltaba a Flick: 'Puede ser mucho más que un matrimonio de conveniencia
- Tensión en Mánchester tras el doblete de Rashford: 'No me preocupa
- Dardo directo de Flick al Real Madrid: 'Estar ahí es tener respeto
- Pedri prioriza el Barça y el descanso
- Raphinha: el brasileño que nadie esperaba se pone a 150
- Ronaldinho, el detalle definitivo para saber el ganador del Balón de Oro
- Gavi, decisión inminente
- Otro problema más para el nuevo Bernabéu: '¡Es una sauna!