Carrera del GP de Austria de F1: horario y dónde ver Fórmula 1 por TV, en directo con Alonso y Sainz

Ha llegado el momento de la verdad en el GP de Austria. Una vez disputada la clasificación del sábado y definida la parrilla de salida de Fórmula 1, este domingo llega el plato fuerte del fin de semana con la carrera en el Red Bull Ring, una prueba que puede marcar un nuevo punto de inflexión en la pelea por el Mundial en un circuito donde cualquier error se paga muy caro.

Kimi Antonelli afronta la cita como sólido líder del campeonato. El piloto de Mercedes ha sido el hombre más regular de la temporada y, pese a su abandono en el GP de Barcelona-Catalunya, mantiene una ventaja de 41 puntos sobre Lewis Hamilton. El británico llega lanzado después de lograr en Barcelona su primera victoria con Ferrari, un triunfo que le ha permitido reengancharse de lleno a la lucha por el título y presentar su candidatura al campeonato contra todo pronóstico.

Se acerca, pero de momento no lo suficiente George Russell, que buscará aprovechar cualquier oportunidad para recortar distancias con su compañero de equipo. El británico completa un triplete de aspirantes que promete mantener la emoción hasta el final de la temporada, especialmente en un circuito como el Red Bull Ring, donde las diferencias suelen ser mínimas y la estrategia adquiere un papel decisivo.

Fernando Alonso , durante los entrenamientos libres del GP de Austria / Aston Martin F1

La situación es muy diferente para los pilotos españoles. Fernando Alonso encara el Gran Premio con un Aston Martin que sigue lejos del rendimiento esperado y a la espera de una importante evolución que permita al equipo dar un salto competitivo en las próximas carreras. Tampoco Carlos Sainz atraviesa su mejor momento con Williams, una escudería que necesita mejorar el rendimiento del monoplaza para volver a pelear de forma habitual por los puntos.

A qué hora es la carrera F1 del GP de Austria

Domingo 28 de junio: Carrera | 15:00 horas

Dónde ver el GP de Austria F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Mónaco se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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