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FÓRMULA 1
Carrera F1 del GP de Mónaco, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo
Sigue en directo la carrera del GP de Mónaco de Fórmula 1 de hoy domingo y los resultados de Fernando Alonso, Carlos Sainz y toda la parrilla
Sergi Bescós I Lázaro
El Gran Premio de Mónaco, sexta cita de la temporada, abre la temporada europea en el sinuoso y atípico circuito en las calles del Principado.
Vuelta 12 de 78
Anunciada penalización para Checo Pérez por saltarse la salida. El mexicano debe cumplir un Drive Through
Vuelta 11 de 78
Recordemos que doblar coches significa perder algo de tiempo. Veremos cómo afecta al rendimiento de Antonelli y sus perseguidores, especialmente los Ferrari
Vuelta 10 de 78
Hamilton rueda a 5,5 segundos por detrás de Antonelli. A todo esto ya tenemos al primer doblado, en este caso Bearman.
Vuelta 9 de 78
Alonso gana una posición más y rueda décimo séptimo justo por deytas de Sergio Pérez
Vuelta 8 de 78
Antonelli está impecable. Está haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida. Le siguen los dos Ferraris. 4 segundos y medio con Hamilton.
Vuelta 6 de 78
Sainz rueda décimoprimero y esta siendo muy presionado por Hulkenberg. A Carlos le separan poco más de dos segundos con Albon, que rueda décimo
Vuelta 5 de 78
Parece ser que el motor de Verstappen ha petado y ha tenido que abandonar la carrera. Tremendo palo para RED BULL
Vuelta 4 de 78
Fernando entra en boxes y pone neumáticos blandos. Hamilton rueda segundo a +3.9 de Antonelli. Justo detrás tiene a su compañero Leclerc
Vuelta 3 de 78
A todo esto Antonelli rodando muy rápido y creando separación con sus perseguidores. Por abajo Bearman ha tenido que entrar en boxes.
Vuelta 2 de 78
Varios pilotos entran en boxes por problemas con el sistema. Ojo que parece ser que Verstappen dejará el coche.
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