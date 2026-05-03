En directo
F1
Carrera F1 del GP de Miami 2026, en directo: resultado de Alonso y Sainz, en vivo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, cuarta prueba del campeonato 2026
Y como en el día de la marmota, Antonelli ha salido mal y se ha visto superado pro Leclerc, pero ya está a menos de un segundo del monegasco con el modo adelantamiento activado. Deberá mirar también por el retrovisor, donde viene Norris con vuelta rápida.
Fernando Alonso ha perdido varios puestos en la salida y marcha vigésimo.
Vuelta 3 de 57
Muchos frentes abiertos en estas primeras vueltas. Carlos Sainz avanzó varias posicones en la salida y llegó a ser décimo, aunque ahora marcha duodécimo tras el tercer paso por meta.
Y las primeras 'víctimas' de esa particular salida ya están pasando por boxes. Niko Hulkenberg ha tenido que pasar por el garaje para cambiar el morro.
Algo más atrás, Colapinto está acaparando todos los focos. Es séptimo el argentino que se las está teniendo con Lewis Hamilton. Se han rozado los dos monoplaza en las primeras curvas...
Como es habitual, no ha salido bien Antonelli, que ha perdido la primera posición. El líder ahora es Leclerc.
¡Vaya salida! Ha habido de todo, trompo de Verstappen incluido. Por increíble que parezca, nadie se ha quedado fuera, aunque muchos se han salido de la trayectoria.
¡Arranca el Gran Premio de Miami de Fórmula 1!
La estrategia está ya en marcha desde la vuelta de formación. Antonelli ralentiza su camino para no llegar demasiado pronto a la parrilla. Todos zigzagueando para calentar los neumáticos...
Todos los pilotos en pista con los medios, menos Hadjar que ha elegido montar compuestos duros.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Osasuna - Barça, en directo: alienaciones y última hora del partido de Liga
- Raphinha medita y el Barça espera una respuesta
- Ansu Fati sigue dando motivos a De la Fuente: decisivo y récord goleador
- Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán, aconseja a Bastoni no fichar por el Barça
- Operación central en el Barça: la jerarquía del Cuti Romero seduce a Flick
- La agencia que gana peso en el Barça y puede ser clave por Julián Álvarez
- La última locura de mercado por Bernardo Silva