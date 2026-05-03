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Carrera F1 del GP de Miami 2026, en directo: resultado de Alonso y Sainz, en vivo

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, cuarta prueba del campeonato 2026

Alonso, en Miami

Alonso, en Miami / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Cristina Moreno

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