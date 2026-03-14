Carrera F1 del GP de China: horario, canal y dónde ver por TV y online a Alonso y Sainz

Ha llegado el momento de la verdad en el Gran Premio de China. Después de completar la carrera al sprint , con nueva victoria de George Russell y Mercedes, se ha disputado una clasificación con suspense por la avería de Russell y la primera pole position para Kimi Antonelli, el más jóven de la historia en conseguirlo. Este domingo 15 de marzo los dos Mercedes coparán la parrilla de salida de la carrera principal, con los españoles, Carlos Sainz (17º) y Fernando Alonso (19º) de nuevo muy rezagados. Te contamos a qué hora es la carrera del GP de China en Shangái y cómo ver el Mundial de Fórmula 1 desde España y Latinoamérica.

Este domingo llega el momento de la verdad con la disputa de la carrera en China. Mercedes, con George Russell como principal candidato, parten como favoritos para llevarse la victoria en el Circuito Internacional de Shanghai, después de su arrolladora victoria en la carrera inaugural de Australia. Pero si en Albert Park el dominio de los Mercedes fue abrumador, en China Ferrari parece estar algo más cerca. Leclerc ha sido segundo en la carrera sprint y Hamilton se ha asegurado el tercer puesto de salida, por delante del monegasco.

George Russell sigue en racha con Mercedes / @F1

Será un domingo nuevamente complicado para Fernando Alonso, que sigue en espera de soluciones a su unidad de potencia desde Japón. Las actualizaciones no llegarán a corto plazo, así que el asturiano debe navegar por el desierto estas próximas semanas hasta que Honda desbloquee las prestaciones de su motor y gane en fiabilidad, el gran problema del AMR26.

Complicado también el panorama para Williams y Carlos Sainz, que han ofrecido un rendimiento decepcionante durante las dos primeras citas del calendario esta temporada. Las esperanzas de poder pelear por cosas grandes en la escudería británica eran grandes, aunque la realidad en pista ha dado de bruces con sus sueños y Williams está demasiado lejos de donde esperaba en estas primeras carreras.

Horario de la carrera del GP de China de F1 2026

La carrera del GP de China de F1 2026 arrancará en España el domingo 13 de marzo a las 08:00 horas (CET). La prueba se celebrará en el Circuito Internacional de Shangái, que repartirá el grueso de los puntos del fin de semana durante este domingo.

Domingo 15 de marzo (Carrera) España: 08:00 horas (CET)

Argentina y Chile 04:00 horas | Estados Unidos 03:00 horas | Colombia y Perú 02:00 horas | México 01:00 horas

Dónde ver la Fórmula 1 y el GP de China 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el GP de China y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.