Carrera F1 del GP de Japón: a qué hora es, canal y dónde ver por TV y online a Alonso y Sainz

El GP de Japón celebra este domingo 29 de marzo la tercera carrera de la temporada de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka. George Russell llega como líder del Mundial con la misión de ampliar distancias, aunque su jovencísimo compañero Kimi Antonelli, le está poniendo máxima presión tras firmar su segunda pole consecutiva.

El italiano, crecido tras lograr su primera victoria en F1 hace dos semanas en China, abrirá la primera fila de parrilla por delante de Russell y Oscar Piastri, que saldrá tercero con el McLaren.

Charles Leclerc, Lando Norris y Lewis Hamilton completan el top seis de favoritos, mientras que los representantes españoles sigue muy lejos: Carlos Sainz partirá 16º y Fernando Alonso lo hará relegado a la 21ª y penúltima posición

Se prevé una nueva carrera complicada para el asturiano, que llega a Suzuka, a casa de Honda sin esperanzas. El AMR26 de Aston Martin está lejos del nivel que se esperaba y el motorista japonés trabaja a contrarreloj para encontrar respuestas a los infinitos problemas de su unidad de potencia. Alonso debe navegar por el desierto estas próximas semanas de parón hasta que HRC logre desbloquear las prestaciones de su motor y ganar en fiabilidad.

En las mismas está Carlos Sainz, que llega frustrado con Williams tras no tener las prestaciones esperadas llegados a este punto de la temporada. Las esperanzas de poder pelear por cosas grandes en la escudería británica eran grandes, aunque la realidad en pista ha dado de bruces con sus sueños y Williams está demasiado lejos de donde esperaba en estas primeras carreras. Tras Japón, llegará un parón de cuatro semanas de competición debido a la cancelación del GP de Bahréin y Arabia Saudí.

¿A qué hora son los libres del GP de Japón 2026?

La carrera del GP de Japón de F1 2026 se disputará en España el domingo 29 de marzo a las 07:00 horas (CET). La prueba se celebrará en el circuito de Suzuka, que repartirá el grueso de los puntos del fin de semana durante este domingo.

Domingo 29 de marzo: Carrera: 7:00 horas

Dónde ver la Fórmula 1 y el GP de Japón 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Japón y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. La plataforma volverá a tener los derechos de transmisión de la categoría, con Antonio Lobato, Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como trío de comentaristas.

Por su parte, en Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.