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Fórmula 1
Carrera F1 del GP de Canadá, en directo hoy: resultado de Alonso y Sainz, en vivo
Consulta todo lo que sucede en la carrera del GP de Canadá de Fórmula 1 que se disputa en el Circuito Gilles-Villeneuve
Así se paró el coche de Russell
Antonelli cambia de gomas
Aprovechan Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc y Hamilton el desastre por Russell para meterse en pitlane y cambiar las gomas.
Russell se va por la hierba... ¡y se para!
Abandono de Russell en la vuelta 30. Antonelli es el nuevo líder... ¡desastre! Virtual safety car...
28/68 | El 'Top 10'... Sainz es 11
- Russell
- Antonelli
- Verstappen
- Hamilton
- Leclerc
- Hadjar
- Colapinto
- Lawson
- Gasly
- Bearman
La batalla de los dos Mercedes
¡ABANDONO DE ALONSO!
Se mete en boxes el asturiano en la vuelta 26....
¡QUÉ PASADA DE CARRERA!
Increíble batalla entre los dos pilotos de Mercedes. Saltan chispas. Russell por delante de Antonelli ahora mismo- Están a medio segundo de distancia.
¡ERROR DE ANTONELLI! Y TENSIÓN EN MERCEDES
Se sale de pista el italiano y aprovecha Russell. Se tocan los dos Mercedes y Antonelli es primero... tiene que ceder la posición Antonelli, tenía la curva tomada ya Russell. Está que arde la radio.
Piastri, sancionado
Sancionado con diez segundos el piloto de McLaren tras su toque con Albon, quien ha tenido que abandonar
22/68 | ANTONELLI, NUEVO LÍDER
Aprovecha un momento de debilidad el italiano para imponerse al británico. Pero no se marcha... están pegados.
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