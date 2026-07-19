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FÓRMULA 1
Carrera F1 del GP de Bélgica, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo
Sigue en directo la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputa en Spa-Francorchamps
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Albert Miranda
GP Bélgica
¡Suena el himno nacional de Bélgica en el circuito de Spa- Francoshamps!
GP Bélgica
¡Muuuy bueeenas tardeees a todooos! Bienvenidos a la narración de la carrera de F1 del Gran Premio de Bélgica. Un circuito histórico del automovilismo que hoy lo querrá seguir siendo. Por lo que hace a los españoles, no hay mucho que esperar porque tanto Williams como Aston Martin estan esperando a las mejoras que llegarán en los próximos grandes premios. Sin embargo, en la parte alta hay mucha tensión: veremos si Antonelli sigue de dulce, si McLaren o Ferrari pueden dar la sorpresa... ¡Arrancamos!
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