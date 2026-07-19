Carrera F1 del GP de Bélgica, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo

GP Bélgica

¡Muuuy bueeenas tardeees a todooos! Bienvenidos a la narración de la carrera de F1 del Gran Premio de Bélgica. Un circuito histórico del automovilismo que hoy lo querrá seguir siendo. Por lo que hace a los españoles, no hay mucho que esperar porque tanto Williams como Aston Martin estan esperando a las mejoras que llegarán en los próximos grandes premios. Sin embargo, en la parte alta hay mucha tensión: veremos si Antonelli sigue de dulce, si McLaren o Ferrari pueden dar la sorpresa... ¡Arrancamos!