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Carrera F1 del GP de Barcelona-Catalunya, en directo: resultados, clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, séptima cita del curso, que se disputa en Montmeló

Fernando Alonso, en Montmeló

Fernando Alonso, en Montmeló / Valentí Enrich

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Alguer Tulleuda Bonifacio

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