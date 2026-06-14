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Fórmula 1
Carrera F1 del GP de Barcelona-Catalunya, en directo: resultados, clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, séptima cita del curso, que se disputa en Montmeló
¡¡¡Alonso adelante a Bottas!!! Alégrense los aficionados del asturiano, pues seguramente sea la primera y única noticia positiva de Fernando en pista en todo el fin de semana.
¡Y se protege Russell del intento de undercut de Hamilton! Entra en la vuelta posterior, igual que Verstappen. Antonelli sigue en pista.
Y justo pasa eso: entran Hamilton y Lawson para cambiar sus gomas. El británico se pone séptimo e intenará hacerle un undercut a Russell.
Muchos pilotos con problemas en los neumáticos. La degradación es alta en Barcelona debido a las altas temperaturas y veremos si eso implica paradas pronto a boxes.
5 décimas más rápido la última vuelta de Fernando en comparación con Bottas. El asturiano, a solo seis décimas del finlandés...
Pues empieza bien la carrera para Aston Martin. Stroll salía penúltimo y ya ha tenido que abandonar. Alonso, que salía último desde el pitlane, es la última bala de la escudería verde...
¡Stroll entra en boxes por un problema en su caja de cambios! El canadiense entra... y Aston Martin lo retira de pista. Madre mía.
Y ojos puestos en Alonso. Salía desde el pitlane y se encuentra a menos de un segundo de Stroll, su compañero de equipo. Será una carrera complicadísima para el asturiano.
Está cogiendo distancia Russell en los metros iniciales. Le saca casi 2 segundos a Hamilton y algo más de 3 a Antonelli. Vuela el británico en Barcelona...
¡¡¡Se mantienen las posiciones de salida entre los cinco primeros!!! Manda Russell, seguido de Hamilton y Antonelli. Leclerc ya es séptimo tras salir décimo.
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