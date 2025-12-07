En directo
F1
Carrera de F1, en directo: GP de Abu Dhabi con el ganador del Mundial, hoy en vivo
Sigue la carrera decisiva del mundial de F1 en vivo en SPORT
David Raurell
Última hora en vivo del GP de Abu Dhabi con el título en juego
VERSTAPPEN, HASTA EL FINAL
La clasificación más trascendental de la temporada para los tres pilotos que llegan al final del curso con posibilidades matemáticas de ser campeones se decantó en favor Max Verstappen, que este domingo (DAZN, 14:00 horas) saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Abu Dhabi.
El neerlandés, que está a 12 puntos del líder del Mundial Lando Norris, lo tiene muy difícil para conquistar su quinto título, pero este sábado volvió a demostrar que está dispuesto a pelear hasta el final.
Arriesgó en Q2 con goma usada para afrontar con ventaja la última ronda y aprovechó su estrategia para batir a los dos McLaren de Norris y Piastri, que le escoltarán en la salida.
PIASTRI SERÁ CAMPEÓN SI....
Gana la carrera y Norris es 6º o peor
Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor*
Piastri no podrá ser campeón si queda 3º o peor, hagan lo que hagan sus rivales.
VERSTAPPEN SERÁ CAMPEÓN SI...
Gana la carrera y Norris es 4º o peor
Es 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana*
Es 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana
Verstappen no podrá ser campeón si queda 4º o peor, hagan lo que hagan sus rivales.
*Si Verstappen queda 2º y Norris 7º, Norris y Verstappen empatarían a 414 puntos, pero Norris sería campeón por tener mismas victorias pero más segundos puestos
NORRIS SERÁ CAMPEÓN SI...
Sube al podio (si gana la carrera, queda 2º o 3º)
Es 4º o 5º y Verstappen no gana
Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri*
Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana
Es 9º, Verstappen no es 1º, 2º o 3º y Piastri no gana*
Es 10º, Verstappen no es 1º, 2º y 3º y Piastri no es 1º ni 2º
No puntúa (11º o peor, incluso abandono) pero Verstappen no es podio y Piastri no es 1º ni 2º
*Si Norris queda 7º y Verstappen es segundo, empatarían a 414 puntos pero Norris sería campeón porque tendrían las mismas victorias pero él más segundos puestos
**Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris sería campeón porque tendrían las mismas victorias que sus rivales pero él más segundos puestos
BUENOS DÍAS
¡Muy buenos días! Y no un día cualquiera para los amantes del motor. Hoy, domingo 7 de diciembre, se decide el Mundial de la Fórmula 1 en Abu Dhabi.
Tres hombres, tres sueños, pero solo un ganador. Norris, Verstappen y Piastri. Solo uno podrá levantar esta tarde el trofeo de campeón.
¡EMPEZAMOS!
