Carrera de F1, en directo: GP de Abu Dhabi con el ganador del Mundial, hoy en vivo

VERSTAPPEN, HASTA EL FINAL

La clasificación más trascendental de la temporada para los tres pilotos que llegan al final del curso con posibilidades matemáticas de ser campeones se decantó en favor Max Verstappen, que este domingo (DAZN, 14:00 horas) saldrá desde la pole position en el Gran Premio de Abu Dhabi.

El neerlandés, que está a 12 puntos del líder del Mundial Lando Norris, lo tiene muy difícil para conquistar su quinto título, pero este sábado volvió a demostrar que está dispuesto a pelear hasta el final.

Arriesgó en Q2 con goma usada para afrontar con ventaja la última ronda y aprovechó su estrategia para batir a los dos McLaren de Norris y Piastri, que le escoltarán en la salida.