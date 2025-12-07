Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Carrera de F1, en directo: GP de Abu Dhabi con el ganador del Mundial, hoy en vivo

Sigue la carrera decisiva del mundial de F1 en vivo en SPORT

Buen rollo en la previa de la carrera de Abu Dhabi entre los contendientes al título

Buen rollo en la previa de la carrera de Abu Dhabi entre los contendientes al título / AP

David Raurell

Barcelona

Última hora en vivo del GP de Abu Dhabi con el título en juego

PIASTRI SERÁ CAMPEÓN SI....

Gana la carrera y Norris es 6º o peor

Es 2º, Norris es 10º o peor y Verstappen es 4º o peor*

Piastri no podrá ser campeón si queda 3º o peor, hagan lo que hagan sus rivales.

VERSTAPPEN SERÁ CAMPEÓN SI...

Gana la carrera y Norris es 4º o peor

Es 2º, Norris es 8º o peor y Piastri no gana*

Es 3º, Norris es 9º o peor y Piastri no gana

Verstappen no podrá ser campeón si queda 4º o peor, hagan lo que hagan sus rivales.

*Si Verstappen queda 2º y Norris 7º, Norris y Verstappen empatarían a 414 puntos, pero Norris sería campeón por tener mismas victorias pero más segundos puestos

Lando Norris, en el garaje de McLaren antes de los Libres 1 en Qatar

Lando Norris, en el garaje de McLaren antes de los Libres 1 en Qatar / ALI HAIDER

NORRIS SERÁ CAMPEÓN SI...

Sube al podio (si gana la carrera, queda 2º o 3º)

Es 4º o 5º y Verstappen no gana

Es 6º o 7º y no ganan ni Verstappen ni Piastri*

Es 8º, Verstappen no es 1º ni 2º y Piastri no gana

Es 9º, Verstappen no es 1º, 2º o 3º y Piastri no gana*

Es 10º, Verstappen no es 1º, 2º y 3º y Piastri no es 1º ni 2º

No puntúa (11º o peor, incluso abandono) pero Verstappen no es podio y Piastri no es 1º ni 2º

*Si Norris queda 7º y Verstappen es segundo, empatarían a 414 puntos pero Norris sería campeón porque tendrían las mismas victorias pero él más segundos puestos

**Si Norris queda 9º, Piastri 2º y Verstappen 4º, empatarían a 410 puntos, pero Norris sería campeón porque tendrían las mismas victorias que sus rivales pero él más segundos puestos

