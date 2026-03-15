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Carrera F1 China 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Sigue en vivo y online la carrera de Fernando Alonso y Carlos Sainz en la carrera del Gran Premio de China
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El abandono de Fernando Alonso
Honda confirma que las vibraciones han sido la causa del abandono del asturiano.
39/56 | Sin cambios por cabeza de carrera
Antonelli y Russell, como era de esperar, ganan ventaja. Leclerc se acerca a Hamilton para superarle. ¡Y LO HACE! Pero cuidado, que tiene el modo adelantamiento disponible...
¡SE RETIRA FERNANDO ALONSO!
El piloto asturiano ya iba a ser doblado. Se retira en la vuelta 33 con notables vibraciones en el AMR26.
33/56 | Salida de pista de Ocon
Rompe parte de su monoplaza el piloto de Haas. Lidera Antonelli con Russell segundo y Leclerc tercero.
¡La batalla entre los Ferrari!
27/56 | Y sigue la batalla
Antonelli lidera a 6 segundos sin tener quien le tosa. Leclerc y Russel enzarzados en batalla.
24/56 | ¡Batalla por el podio!
¡QUÉ BATALLA ENTRE HAMILTON Y LECLERC! Pasa el monegasco al británico y este se la devuelve. Russell, al acecho. Aprovecha la tensión en Maranello.
20/56 | ¡Qué batalla entre la 5ª y la 10ª plaza!
Se enzarzan en una preciosa batalla los dos Haas, que tratan de avanzar a Colapinto sin éxito. Mientras, Verstappen gana posición respeccto a Gasly.
19/56 | Antonelli lidera
Antonelli gana un segundo de ventaja ante Lewis Hamilton. Leclerc es tercero y mantiene a Russell a 1.2. Colapinto aguanta en la quinta plaza, pero está sudando para no ceder ante la presión de Ocon y Bearman.
EL MENSAJE DE MCLAREN
"Lamentablemente, detectamos problemas distintos en ambos coches que les impidieron tomar la salida del GP de China. El coche de Oscar fue retirado de la parrilla poco antes de la vuelta de formación. Ahora trabajaremos para identificar cada problema", dicen desde Woking.