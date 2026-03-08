Carrera F1 Australia 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo

En directo
Recuerden que hay novedades en el procedimiento de salida. La FIA tuvo que modificar levemente el procedimiento para evitar que haya colisiones entre los monoplazas. Así, habrá un margen de cinco segundos entre que hondeen las banderas y se pongan en marcha los semáforos.
Puedes consultar los detalles aquí.
Vemos mucha tensión en las caras de los pilotos en la parrilla de salida. Adrian Newey toma notas. Todos preparados en la parrilla. Empiezan a ponerse los cascos. Mucha incertintumbre sobre lo que puede pasar hoy aquí, en esta primera salida de la temporada del cambio de reglamentación.
Y ya hemos vivido el primer contratiempo de esta carrera, incluso antes de que arranque. Palo de agua fría para los aficionados australianos que han visto como su piloto, Oscar Piastri, se quedaba fuera por un accidente. El de McLaren había clasificado quinto así que esa posición en la parrilla queda libre.
El panorama en Williams de cara a esta primera carrera del curso tampoco es demasiado esperanzador. Carlos Sainz ni siquiera pudo salir a pista por un problema con el ERS y se enfrentará a la pista sin apenas rodaje. "Está siendo un fin de semana nefasto", aseguró el madrileño, que saldrá peníltimo.
