La carrera por el desarrollo en F1: "Quizá algunos tienen una máquina de fabricar dinero"

La carrera de desarrollo en la Fórmula 1 a lo largo de la temporada siempre es crucial y más aún cuando se trata de un nuevo reglamento, como ocurre en 2026. En los viejos tiempos no había secretos. Los mejores equipos, los más poderosos y con mayores recursos, como Ferrari o McLaren, doblaban el personal de las escuderías modestas, tenían sus túneles de viento funcionando sin parar y organizaban los test privados que hicieran falta.

Tope de gasto

Pero la introducción del límite presupuestario en la F1, a partir de 2021, frenó los costes disparatados de los equipos punteros, con muchas áreas de gasto sujetas a estrictos controles. El techo financiero se ha ido modificando desde que se implantó y este año ha aumentado considerablemente (215 millones de dólares) para hacer frente a los nuevos motores y normativa.

Abarca básicamente el diseño y la fabricación de los monoplazas , piezas y componentes, así como el salario del personal (excluyendo a los pilotos y los tres ejecutivos mejor pagados), la logística y material de transporte.

En definitiva, todo lo que tenga que ver con mejoras del coche está topado. Cada equipo puede administrar su presupuesto en base a la estrategia con la que afrontan la temporada. Unos prefieren gastar más dinero al principio y otros lo reparten a lo largo del curso. Pero incluso bajo esta premisa, sorprende que algunos hayan destinado tantos recursos cuando solo se llevan disputados ocho de veintidós grandes premios.

Con la ‘mosca’ detrás de la oreja

Ferrari introdujo un ambicioso paquete de actualizaciones en Miami y otro en Barcelona, donde Hamilton logró su primera victoria. En Austria la Scuderia mejoró su motor bajo el ADUO y llevó un total de cuatro actualizaciones según consta en el documento de la FIA. Red Bull , con siete, se volcó para darle el mejor coche posible a Verstappen en casa y también Audi (7) y Alpine (5) echaron el resto, con Cadillac como equipo con mas novedades (10).

El jueves, en vísperas del gran premio en el Red Bull Ring, Fernando Alonso fue el primero en mostrar su sorpresa por la inversiónde sus rivales. "Al parecer en Aston Martin no hay dinero para mejoras ilimitadas como hacen los demás equipos, es sorprendente ver la página de la FIA cada viernes, tal vez ellos tengan una máquina de hacer dinero en la fábrica", soltó el asturiano tratando de argumentar el plan de su equipo, que una semana más llegó sin ninguna evolución. Los de Silvestone decidieron hace meses concentrar sus recursos en una gran actualización, prevista en Hungría o Zandvoort, justo antes o justo después del parón veraniego.

Al día siguiente fue Carlos Sainz el que se sumó a las dudas de Alonso en cuanto al desarrollo. También Williams abordó a cero el GP de Austria. “Coincido con lo que dijo Fernando, nos sorprende mucho la cantidad de mejoras que traen los grandes equipos. Si por nosotros fuera, sin límite de gasto, traeríamos más mejoras”, advirtió.

“No sé cómo lo hacen los equipos top, deben ser más eficientes eso, porque traen mejoras a todas las carreras. Los de la zona media, no sé por qué, no conseguimos traer tantas, porque nos limita el control de gastos. Debe haber algo financiero que claramente no estamos haciendo bien”, añadió.

“Somos estratégicos, pero me da la sensación de que los demás o los equipos top no lo son y simplemente, a la que tienen algo, lo traen porque se dejan mucho margen de límite presupuestario. Es curioso porque a todos los coches de la zona media nos está pasando lo mismo, estamos sorprendidos con la cantidad de actualizaciones que traen los mejores equipos”.

Mercedes, también en alerta

Pero contrariamente a lo que opina Sainz, la inquietud no se limita exclusivamente a los equipos modestos. El gran dominador de la temporada, Mercedes, también mira con lupa a sus directos rivales, en especial a Ferrari.

Las flechas plateadas llevan siete victorias de ocho posibles esta temporada, pero desde la carrera inaugural en Australia no han dominado con la misma fuerza. Incorporaron su primer gran paquete de novedades en Canadá y desde entonces solo pequeñas piezas.

"El único que no baja el ritmo es Ferrari”, alertó Toto Wolff en Spielberg. “Además, esperaban el ADUO y llegaron con un nuevo motor, así que debieron haber comenzado el desarrollo hace seis meses. Nos sorprende un poco que Ferrari pueda introducir estas enormes mejoras en el coche de la forma en que lo hace”, apuntó el jefe de Mercedes.

“En mi opinión, pronto tendrán que quedarse sin dinero, porque nosotros no podemos hacer eso. Simplemente, no tenemos el margen necesario de presupuesto para poder traer tantas piezas como ellos. Esperemos que cambie la tendencia hacia el final de la temporada, cuando ellos ya no puedan traer más y nosotros sí. Al menos, indica la lógica”.