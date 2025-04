La FIA confirma el Carpetazo a los motores V10

La FIA y los equipos se han reunido este viernes en Hotel Ritz-Carlton de Manama (Bahrein) para abordar las nuevas propuestas sobre la reglamentación de motores que entrará en vigor en 2026. La alternativa de recuperar los ‘ruidosos’ y económicos motores de combustión V10 que tanto añoran los aficionados y algunos pilotos, sugerida en su día por el presidente Ben Sulayem, no tendrá más recorrido, al menos por el momento, ante la oposición de tres fabricantes, Mercedes, Honda y Audi.

El medio alemán Auto Motor und Sport ha desvelado las normas de 2026 se mantendrán según lo previsto. El director general de Mercedes, Ola Källenius asegura que ellos están abiertos a todo, pero que cualquier nueva normativa debe que tener un plazo de tiempo definido. Audi y Honda apoyan el reglamento de 2026 sin cambios, apoyados en una fórmula híbrida con motores V6 turbo, combustibles renovables y una potencia eléctrica de 350 KW. Los dos últimos aseguran que fue este planteamiento el que les motivó a entrar en la parrilla de F1. Y quieren que el plan tenga continuidad al menos hasta 2030.

Ferrari, Cadillac y RB Powertrains, que montará la nueva unidad de potencia de Red Bull y Racing Bulls, desarrollada en colaboración con Ford, preferían ir en otra dirección. Sin embargo, el reparto de potencia del 55% al 45% entre el motor de combustión y la energía eléctrica no se modificará. La proporción podrá corregirse, como muy pronto, en 2029 siempre y cuando resulte que la nueva fórmula fijada en el reglamento no funcione como se esperaba.

Según El Economista, la FIA ya había elaborado un estudio detallado de cómo sería la nueva era V10 del futuro: tres litros de cilindrada, piezas de serie y de desarrollo, relación diámetro/carrera y peso claramente definidos. Un sueño para los partidarios de los viejos motores atmosféricos de 10 cilindros. Tocará esperar, como mínimo hasta después de 2030.

Carlos Sainz, director de la asociación de pilotos, reconoció sus dudas y las de muchos de sus compañeros respecto a la F1 que viene: “Como no me gusta lo que veo para 2026, viendo lo que el coche y el motor van a hacer y cómo va a funcionar todo, digo que sí, que prefiero un motor V10 más pronto que tarde. Aunque no es justo no dar una oportunidad a las nuevas reglas si todos creen que son tan buenas… si es que todos lo creen”.

Tras la cumbre con los equipos en Manama, la FIA ya ha hecho oficiales las conclusiones a través de un comunicado:

"Al inaugurar la reunión, el presidente de la FIA destacó que el objetivo del encuentro era buscar soluciones rentables para salvaguardar la sostenibilidad a largo plazo del deporte y el negocio de la Fórmula 1.

La FIA se ha comprometido firmemente con el reglamento de Fórmula 1 de 2026. El departamento técnico de la FIA, junto con diversas partes interesadas, ha invertido mucho tiempo en la elaboración del reglamento de 2026 sobre unidades de potencia híbridas con combustible 100% sostenible.

El reglamento de 2026, que regula las unidades de potencia y el chasis, ha atraído a nuevos fabricantes de unidades de potencia al deporte, lo que demuestra que para el ciclo de 2026 se ha elegido la vía técnica correcta.

Todavía se están discutiendo de manera constructiva con todas las partes interesadas pequeños refinamientos y ajustes.

Además de la normativa de 2026, se debatieron diversas opciones y plazos para el futuro. Uno de los temas tratados fue la adopción de motores atmosféricos con combustible sostenible.

Los debates se centraron en:

- Reducir los costes de investigación y desarrollo de los sistemas de propulsión de la F1

- Desarrollar la resiliencia ante las fluctuaciones de la economía global

- Reducir la complejidad de las unidades de potencia de la F1

- Consideraciones sobre la sostenibilidad, la reducción de peso en relación con la seguridad, el rendimiento, la relevancia de los coches, el sonido y el atractivo para el público. La FIA siempre ha tenido la intención de tomar decisiones sobre las futuras regulaciones de motores en consulta con todas las partes interesadas para acordar un camino a seguir.

La conclusión de la reunión de hoy fue la siguiente:

- Todas las partes están comprometidas con las regulaciones de 2026 y esperan la perspectiva de carreras emocionantes

- Todas las partes acordaron continuar las discusiones sobre la futura dirección técnica del deporte

- Un nivel de electrificación siempre será parte de cualquier consideración futura

- El uso de combustible sostenible será un imperativo

- Se considerarán ajustes en las regulaciones financieras relacionadas con las unidades de potencia como parte de reducciones de costos más amplias

- La vigilancia de esas regulaciones será una prioridad

Cualquiera que sea la hoja de ruta del motor que se decida, la FIA apoya a los equipos y fabricantes de unidades de potencia para garantizar la contención de los costes del gasto en I + D, teniendo en cuenta las consideraciones ambientales y actuando en el mejor interés del deporte y los fans".