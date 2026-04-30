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FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI

Carlos Sainz y Williams se unen al universo Marvel

Carlos Sainz, Alex Albon y el jefe de Williams James Vowles aparecerán en un cómic de Marvel editará en cada Gran Premio, empezando por Mónaco

Carlos Sainz, protagonista de la edición especial del cómic de Marvel

Carlos Sainz, protagonista de la edición especial del cómic de Marvel / Williams

SPORT.es

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Williams ha anunciado una colaboración con Marvel que incluirá la aparición de su team principal, James Vowles y los pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon, en un cómic de edición especial que estará disponible en varios grandes premios, comenzando por Mónaco.

Según ha comunicado el equipo, la historia pondrá a todos los personajes involucrados al lado de personajes de Marvel para hacer frente a la amenaza del gran villano de la Saga de 'Los Veggadores', el Doctor Muerte, que en esta ocasión busca desmantelar el calendario de carreras. Entre los héroes de Marvel que se incorporarán a esta aventura se encuentran Iron ManBlack Widow y Captain America.

El cómic estará disponible en línea a partir de principios de junio. Además, se ofrecerán cubiertas de edición especial para algunos eventos de F1, incluyendo el Gran Premio de Mónaco. Aquellos que prefieran adquirirlo físicamente podrán encontrarlo en tiendas de Estados Unidos durante el mes de octubre.

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Luke Timmins, director de merchandising y licencias de Williams, remarca que Sainz y Albon son considerados héroes por millones de fans, y ahora lo podrán demostrar uniéndose a los superhéroes de Marvel para salvaguardar la F1.

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