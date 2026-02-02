Carlos Sainz y Williams, a despejar dudas

Williams es el único equipo de la parrilla que todavía no ha desvelado su monoplaza para la temporada 2026. El único que no participó en los primeros test de pretemporada la semana pasada en el Circuit de Barcelona-Catalunya y que tampoco ha presentado físicamente su coche. Este martes 3 de febrero, Carlos Sainz y Alex Albon conocerán al fin nuevo FW48, aunque será un evento online y solo con renders.

Sin duda el retraso a la hora de poner en pista el monoplaza no es una buena noticia y menos tratándose de un año trascendental, en el que la F1 aborda uno drástico cambio de reglamento, pero el jefe de Williams, James Vowles trata de aclarar lo ocurrido.

“En los años que llevo en el deporte, este es el mayor cambio de reglas. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Estamos cambiando no solamente la unidad de potencia, sino también la normativa del chasis. No hay nada que se mantenga del coche anterior, ¡ni siquiera un perno”, subraya el británico en la web oficial de la F1.

“Es un cambio enorme y el trabajo comenzó en 2024. Fue el primer momento en el que quedó muy claro que las reglas estaban cambiando, pero no había muchos detalles al respecto. El reglamento de la unidad de potencia estaba mucho más desarrollado que el del chasis, y ese fue el punto en el que comenzamos a trabajar de la mano con Mercedes”, explica Vowles sobre su motorista. “En cuanto al chasis, empezamos a principios o mediados de 2024”, revela.

El jefe de Williams admite que el actual techo presupuestario de la F1 obliga a todos los equipos a trazar una estrategia. “Se convierte en un compromiso. O eliges hacer más actualizaciones en un año o más inversión en tu futuro. Todos estamos limitados por el mismo fondo de dinero y es una de las mejores cosas que hemos hecho como deporte, porque antes, simplemente escribías un cheque y gastabas más dinero. Lo que tenemos que hacer ahora es decidir adecuadamente cuál de las dos opciones es la solución correcta, tanto para hoy como quizás para los próximos dos o tres años. Todo un reto porque les da a equipos como nosotros la oportunidad de hacer algo diferente y ver si vale la pena”, destaca.