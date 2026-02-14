Carlos Sainz y Williams aprietan los dientes en Sakhir

Finalizada la segunda tanda de test de la pretemporada 2026 de Fórmula 1, en el circuito de Sakhir (Bahréin), las sensaciones entre equipos y pilotos no pueden ser más dispares. Mientras una parte de la parrilla se mostró optimista con el rendimiento de los coches en este cambio de reglamento, otros, como Max Verstappen o Lewis Hamilton, se bajaron de los monoplazas un tanto descontentos, especialmente a la hora de entender las nuevas unidades de potencia, que cuentan con un 50% de energía eléctrica. Y mientras varias escuderías se quedan sumidas en incógnitas, hay algunas que no han parado de trabajar y que han optimizado mucho el tiempo en pista para poder sacar cuanta más información posible.

Una de ellas fue Williams. La escudería de Grove aprovechó el tiempo perdido tras perderse el 'shakedown' que se perdió a finales del mes de enero, cuando los nuevos Fórmula 1 rodaron por primera vez en conjunto en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La escudería británica fue la única que no hizo uso de sus tres jornadas y decidió posponer su salida a pista a Bahréin tras no llegar a tiempo para ultimar algunos detalles de FW48. Y por eso mismo, el Atlassian Williams F1 Team fue el equipo que más rodó en Sakhir.

La realidad es que Carlos Sainz se pegó una auténtica 'paliza' de trabajar. El piloto madrileño apostó más por la consistencia, la fiabilidad y la recopilación de datos que por la búsqueda del mejor registro. Completó un total de 210 vueltas durante los tres días de test y en su conjunto total con Alexander Albon, su compañero de equipo por segundo cruso consecutivo, sumaron un total de 415 vueltas. El equipo que más rodó junto a McLaren, vigentes campeones en el mundial de constructores y también en el de pilotos.

La últma referencia que queda en pista para el piloto español fue la jornada del viernes, en la que terminó registrando un total de 68 vueltas sobre el trazado de Sakhir, cerrando la jornada con un crono de 1:37.186 que le situó en séptima posición en la clasificación de tiempos de la sesión matinal pero que terminó haciéndole caer hasta la decimotercera plaza al ver caer la bandera a cuadros de la tanda vespertina.

"Una idea mejor de lo que podemos esperar"

La prioridad del equipo y de Sainz, más que cumplida: rodar lo máximo posible para saber en qué punto se encuentra el monoplaza que ha construido la constructora durante parte del pasado curso y el invierno, y conocer exactamente como funciona la convinación aerodinámica y mecánica del nuevo FW48. El hijo del bicampeón de WRC se mostró optimista de todo el trabajo realizado en pista. "Ha sido bueno probar el coche a fondo estos últimos días y poder dar tantas vueltas como hemos hecho. Todavía estamos intentando ponernos al día en ciertas cosas, pero superar las 210 vueltas me ha dado una idea mucho mejor de lo que podemos esperar este año", explicó el piloto madrileño tras bajarse de su monoplaza.

"Aún es pronto para hablar en detalle del rendimiento y compararnos con nuestros competidores directos, pero está claro que la diferencia entre los equipos no es tan pequeña como el año pasado, al menos por ahora", expresó. Para él, lo más importante es saber dónde está el margen de mejora. "Lo importante para mí es que hemos identificado las principales áreas en las que queremos centrarnos en las próximas semanas y espero que podamos mejorar gradualmente a medida que nos acerquemos a Melbourne. Tenemos mucho trabajo por delante como equipo, así que no hay tiempo que perder", sentenció el piloto de Williams.