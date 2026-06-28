Carlos Sainz, otra 'víctima' de la fiabilidad de Mercedes: "Al menos llega donde no íbamos a puntuar"

El Red Bull Ring no ha sido un escenario propicio para Carlos Sainz en los dos últimos años. El piloto de Williams no pudo tomar la salida la temporada pasada y en esta edición, sólo ha podido completar 24 vueltas antes de abandonar por un fallo del motor de su FW48.

La fiabilidad del motor Mercedes vuelve a quedar en entredicho. Al equipo oficial le falló la batería en Canadá con George Russell y en Barcelona, con Kimi Antonelli. Además Lando Norris también se retiró en Mónaco con el McLaren, también cliente de la marca de la estrella.

Sainz ,que ya esperaba sufrir este fin de semana en el Red Bull Ring, se lo ha tomado con filosofía: "Al menos, ha llegado en un gran premio en el que no podíamos puntuar. Y nos hemos divertido un poco luchando con los Haas, los Alpine y los Audi, metiéndonos en el grupo. Desafortunadamente, tras un tercio de carrera, todo se ha apagado. Ahí se acabó todo", ha resumido tras la carrera.

"Encontramos algunas cosas anoche. Había algunas cosas antes de la clasificación que no estaban bien en mi coche, hicimos cambios y han funcionado mucho mejor. He estado mucho más cerca de la zona media que el sábado y el resto del fin de semana", ha añadido.

Williams y Aston Martin son los únicos equipos que no han traído actualizaciones a Austria. Y se ha notado. "Esperemos que este haya sido el último fin de semana de los malos, malos, sin fiabilidad, sin ritmo… aquí no había coche para puntos. Hay que esperar si en Silverstone mejora la cosa", ha dicho Sainz, que no tira la toalla.

"Lo que he tenido hoy es un coche que estaba cerca al de Barcelona y al resto del año, en el que me he sentido más cómodo, pero llevamos una racha de fines de semana pobres en estos circuitos calurosos y de curvas rápidas. Empezamos a necesitar una mejora y la llevaremos a Silverstone. Espero que nos sirva para ser un poco más competitivos", ha zanjado.