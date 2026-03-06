Carlos Sainz, con trabajo por delante: "Hay muchas áreas que tenemos que analizar y mejorar"

El estreno de la nueva Fórmula 1 en Melbourne dejó para Williams, y en concreto para Carlos Sainz, la confirmación de que el FW48 necesita todavía mucho rodaje para poder mostrarse competitivo.

El madrileño, tras realizar una FP1 aceptable en la que finalizó duodécimo, sufrió problemas a mitad de la FP2 que le impidieron finalizar la sesión sin opción a realizar esas tandas largas que tanto necesitan los de Grove. A nivel de tiempos, acabó a más de dos segundos y medio del líder de la tanda, Oscar Piastri (1:19.729).

Tras las tandas de entrenamientos, el piloto de Williams reconoció que el día había sido "complicado" para ellos. "En los Libres 1 hemos intentado comprender cuál era la mejor forma de entregar y recuperar la energía en este circuito", analizó.

"Por desgracia en la FP2 hemos sufrido un problema que me ha impedido probar el neumático más blando y después tampoco he podido hacer una tanda larga al final", continuó Sainz al respecto de su viernes en Melbourne.

De esta manera, el español afrontará la sesión de clasificación de este sábado con muchas incógnitas y sin conocer cómo se comportarán esos compuestos blandos, lo que deja "muchas áreas que tenemos que analizar y mejorar" de cara a la qualy. Una situación que "no es la ideal y menos cuando se trata de la primera carrera de un nuevo reglamento".

Doble problema

El de Sainz no fue el único Williams con problemas durante el viernes. Si el madrileño se quedó sin terminar la FP2, su compañero Alex Albon tampoco pudo rodar hasta el final en la FP1 por un problema con un sensor, tal y como indicó posteriormente el ingeniero jefe de Williams, Angelos Tsiaparas.

El problema de Sainz, por el momento, no se ha podido determinar aunque Tsiaparas afirmó, según recoge 'Soy Motor', que trabajarán exhaustivamente en el coche para poder solucionarlo de cara a la clasificación.