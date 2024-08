Carlos Sainz sueña con una gran despedida ante los tifosi

Carlos Sainz está ante un fin de semana muy especial, de máxima intensidad en la pista y de emociones a flor de piel fuera de ella. Es su último Gran Premio de Italia como piloto de Ferrari y el madrileño sueña con una despedida a lo grande ante los tifosi, que siempre le han tenido en alta estima. Hace un año, Carlos hizo la pole en Monza y subió al podio tras superar a su compañero Charles Leclerc, escoltando a los dos Red Bull, entonces intratables. Ahora, el objetivo es llegar aún más lejos.

"Soy optimista y realista para este fin de semana. Tengo grandes recuerdos de aquí del año pasado y este año puede ser más difícil estar en pole o ganar, pero podemos tener un fin de semana fuerte y eso está en mi cabeza", advierte Sainz en vísperas del gran premio.

"Es emocionante, estoy intentando disfrutar tanto como me sea posible. Quiero apreciar las sensaciones e intentar vivir el presente. Creo que es un error que a veces hago, dejar de estar disfrutando el presente y que los fines de semana de la F1 se vuelvan rutinarios, porque hay 24 carreras y se convierte en un trabajo. Y antes de venir aquí este fin de semana he intentado parar un poco, mirar alrededor y decir, bien, tengo un coche de Ferrari con opciones de podio o ganar este fin de semana, si todo va bien, e intento disfrutar este momento. El año pasado, la posición de pole y el podio que hice aquí fue incluso mejor que el fin de semana que gané en Singapur", considera Sainz.

La conexión con los tifosi

El español , que en 2025 dejará su asiento a Lewis Hamilton y pondrá rumbo a Williams se siente muy apreciado por la afición de Ferrari y no descarta incluso volver a vestir de rojo en el futuro: "Nunca se sabe. Siento que los tifosi me valoran mucho más, me apoyan aún más que lo que hicieron el año pasado. Me siento realmente querido y siento esa conexión con ellos que intento abrazar tanto como sea posible", subraya.

"Estos últimos días muchos fans de Ferrari me han hecho llegar mensajes muy cariñosos. "Te seguiremos incluso en Williams, te deseamos lo mejor y te apoyaremos incluso si eres un piloto de Williams, queremos que te vaya bien", me decían algunos por carta. Creo recibir esas palabras me deja con el corazón lleno y es algo muy agradable de leer", ha explicado Sainz.

"Sé lo especial que Ferrari para cualquier piloto de Fórmula 1. En mis primeras pruebas en Fiorano, en 2021, cuando me puse el mono rojo y salí a rodar con el coche, recuerdo a mi padre, que estaba ahí conmigo en ese momento tan especial y vi que soltaba una pequeña lágrima cuando me subí al coche. Nunca lo olvidaré. Y luego, mi pole aquí el año pasado y luego el podio, ver tanta gente de rojo y todos cantando y gritando tu nombre, es algo que me quedará cuando tenga a mis hijos y les contaré lo que hice. Es una buena historia para contar", ha confesado.

De su experiencia en Maranelllo, Sainz valora que "como piloto en cuatro años, mejoras en todo. El coche de 2021 era extremadamente diferente al de 2022 y después de 2022 tuvimos que reaprender muchas habilidades nuevas con esta nueva generación de coches para saber exactamente cómo extraer rendimiento de ellos. Además de eso, también aprendes a ser un piloto de Ferrari, algo que la gente no se imagina cómo es, pero tienes que saber cómo funciona este equipo, cómo se siente ser parte de Ferrari, y también mejoras tus habilidades de comunicación".

Con vistas al desafío del fin de semana, reconoce que "siendo realista, no hemos sido el mejor equipo desde Mónaco. Siendo optimista, fuimos fuertes en la carrera en Zandvoort y fuimos fuertes aquí el año pasado".