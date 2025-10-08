Carlos Sainz: "La situación política en España me pone de mal humor"

Carlos Sainz se pasó por 'El Partidazo de la COPE', dirigido por Juanma Castaño, para abarcar distintos temas de actualidad y valorar su increíble remontada en el GP de Singapur, carrera en la que le tocó salir 18º en parrilla tras sufrir una descalificación en la 'qualy' del sábado, y terminó décimo para arañar el último punto en juego.

El madrileño, inmerso en un momento dulce con Williams tras lograr un admirable podio en Azerbaiyán y abonarse a la épica en Singapur, dejó claro que "mi cabeza está centrada en Williams". "Me motiva mucho el proyecto, nada me haría más ilusión que ganar con ellos. Fueron los que confiaron en mí en el momento más complicado de mi carrera. Si yo algún día soy capaz de ganar una carrera con Williams, no va a haber una sensación mejor dentro de mí", aseguró.

Lamentó, eso sí, que no se mostraran ninguno de sus últimos cuatro adelantamientos durante la carrera del pasado fin de semana: "Yo entiendo que si hay un adelantamiento, sacar un plano de la reacción puede ser comprensible. Mientras se respete la competición... Pero es que el fin de semana pasado no sacaron ninguno de los cuatro adelantamientos que hice al final. Lo otro vale, pero si no te pierdes lo primordial".

Dijo que la última vez que estuvo en España fue para su cumpleaños y aseguró estar "tan disgustado con lo que veo en España, la situación tanto política como social que me ponía de mal humor cada vez que intentaba seguir la actualidad". "Ahora, con el tema de Israel y Palestina he intentado leer e informarme para entender lo que está pasando. El tema político español lo tengo abandonado porque me pone de muy mal humor", añadió.

"He probado el coche del año que viene y es un cambio radical. El equipo ha pasado de ser noveno a ser quinto, es un paso adelante muy grande. De repente ponerme a ganar carreras el año que viene, yo creo que es un poco pronto, pero sí que espero dar otro paso adelante y ojalá nos consolidemos como un equipo que está luchando cerca de Ferrari, Mercedes, Red Bull y compañía", manifestó.

Contó una anécdota que protagonizó junto a su excompañero en Ferrari, Charles Leclerc: "Veníamos de Bakú e íbamos a aterrizar en el aeropuerto de Niza, pero había una tormenta eléctrica. Leclerc le dijo al piloto que no se la juegue, que vayamos a Génova que son dos horas de coche. Charles estuvo muy precavido, que lo respeto. Cuando llegamos a Génova, le pedimos un coche a una señora de 50 años que no nos conocía, nos dijo que solo había una furgoneta. Estaba intentando hacernos todos los descuentos posibles, y tardó 25 minutos en darnos el coche".

FOTODELDÍA BAKU (Azerbaiyán), 21/09/2025.- El tercer clasificado, el español Carlos Sainz Jr. (i) de Williams, el ingeniero jefe de Red Bull Racing, Paul Monaghan, y el primer clasificado, el holandés Max Verstappen, celebran en el podio después del Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán 2025 celebrado en el Circuito de la Ciudad de Bakú en Bakú, Azerbaiyán, el 21 de septiembre de 2025. EFE/EPA/ALI HAIDER / ALI HAIDER / EFE

Explicó, asimismo, que está haciendo una colección de Ferraris: "Creo que tengo 4 Ferraris. No soy un gran fan de los coches de calle, pero me dijeron que era muy buen negocio porque las ediciones limitadas de los Ferrari suben mucho de valor".

Se deshizo en elogios hacia Marc Márquez, "el Ayrton Senna de la Moto GP" para él. "El día que se retire, todos recordaremos a Marc como lo más parecido y más carismático como es Senna en la Fórmula 1. Desde aquí mandarle la enhorabuena, ese sí que ha hecho una buena remontada".