Carlos Sainz: "Será difícil puntuar, pero estaremos ahí por si pasan cosas..."

Carlos Sainz no ha buscado excusas en Mónaco. El piloto madrileño de Williams ha cometido un error, -un toque en el guardarraíl en la zona de la piscina-, en un circuito que no perdona. Suficiente para quedarse fuera de la Q3 como era su objetivo este fin de semana.

Sainz, que saldrá 12º en parrilla este domingo, ha resumido su actuación en un tono de decepción: "Creo que tal y como estaba conduciendo, la Q3 era posible. No sé si el coche está o no para meterse en tercera ronda, pero sí que me he visto con posibilidades y más viendo que la Q3 está solo a media décima", ha apuntado.

Carlos ha hecho autocrítica: “Estoy disgustado porque he ido a ganar un poco más de tiempo en la final de la Q2 y he forzado demasiado entrando en curva. Sabía que con este coche, siempre que he forzado en la entrada de curva, he bloqueado de delante. Es un poco antinatural para mi estilo de conducción, algo que quiero seguir mejorando, pero también debería haber tenido más disciplina y no hubiese perdido esa última décima o dos para pasar a la Q2".

Eso sí, Sainz se ha reinvindicado tras su esfuerzo en el comprometido final de la primera ronda: "Deberíamos estar fuera en la Q1 por la situación de la bandera roja de Bortoleto y lo que he tenido que hacer al final de la Q1, que ha sido un poco locura. He salido al último tramo con una rueda usada, una rueda fría, y estaba convencido que no iba a pasar a la Q2, pero me tiré a saco en la vuelta y funcionó. Casi nadie ha mejorado", ha señalado Sainz, que iba 19º cuando los comisarios sacaron bandera roja. "He hecho un último segundo y tercer sector espectacular y he podido pasar a la Q2 de milagro", ha insistido.

De cara a la carrera, el piloto de Williams tiene sus dudas en cuanto a la estrategia: "Tengo que analizarlo con calma y ver de qué manera puedo adelantar un par de posiciones, pero si quiero puntuar es lo que hay que hacer. Normalmente no pasan cosas en Mónaco, así que lo normal sería acabar el 12, pero si los demás fallan hay que estar ahí para intentarlo".