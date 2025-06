Carlos Sainz y la renuncia de su padre a presidir la FIA: "Como hijo me alegro, como aficionado no"

La primera rueda de prensa de Carlos Sainz en vísperas del Gran Premio de Austria ha ofrecido la valoración del piloto de Williams sobre la renuncia de su padre a concurrir a las próximas elecciones a la presidencia de la FIA. El bicampeón del mundo de rallies y cuatro veces campeón del Dakar anunció ayer su decisión de no competir por el cargo con Ben Sulayem en la votación del próximo mes de diciembre.

“Como hijo suyo no estoy decepcionado, pero como aficionado al automovilismo, sí. A muchos les habría gustado ver a mi padre intentándolo y viendo qué podría haber hecho por el deporte”, ha dicho Sainz júnior en declaraciones que publica 'Marca'.

“Como hijo y tras evaluar un poco con él todos los aspectos en los que tenía que involucrarse y gestionar para confirmar su candidatura a la presidencia, creo entender por qué no lo hace y por qué lo deja pasar para centrarse en sus propios asuntos", ha apuntado Carlos.

Sin embargo, el piloto de Williams no descarta que su padre pueda presentar su candidatura en un futuro: "Nunca digas nunca jamás. Creo que el momento ideal era ahora, dada la situación actual, para que él entrara e intentara tener un impacto positivo. No sé si sería ideal dentro de cuatro u ocho años, pero ahora mismo seguro que ya no le interesa".

Respecto al polémico mandato de Ben Sulayem, que motivó que muchos sectores del automovilismo sondearan a Sainz sénior para pedirle que optara a la presidencia de la FIA, Carlos ha subrayado que “en los últimos años los pilotos hemos sentido cierta falta de transparencia y de entendimiento con los principales responsables de la FIA. Y aunque a veces las intenciones fueran buenas y la forma en que la FIA intentaba hacer las cosas siempre se mantuviera con el mejor espíritu, siento que, como pilotos, siempre hemos sido un poco excluidos y, a veces, nuestras opiniones no se han escuchado lo suficiente”.

“A veces ha habido correcciones y sentimos que ha habido una buena reacción. Pero, claramente, en otras ocasiones no hemos sentido lo mismo y lo hemos dejado muy claro en nuestras declaraciones. Solo veo un camino a seguir y a mejorar, porque este año ha sido, sin duda, frustrante en general. Así que veremos si mejora y quizás el comunicado de prensa de hoy de la FIA ya sea una señal de las intenciones de dejar todo un poco más claro” ha zanjado el piloto de Williams en referencia a la publicación del ‘manual de directrices’ de la FIA unificando los criterios ante posibles sanciones en F1.