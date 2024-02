Carlos Sainz: "Red Bull es el equipo a batir"

La temporada 2024 será la última de Carlos Sainz en Ferrari antes de poner rumbo a un nuevo destino, aún por determinar. El madrileño, no se cierra puertas pero tiene aún por delante un curso completo con la 'Scuderia', en la que aspira a todo.

Tras unos satisfactorios test de pretemporada, donde quedó patente la fiabilidad del Ferrari, Sainz se mostró satisfecho y optimista respecto a lo que puede deparar este intenso 2024, en el que deberá cerrar también su asiento para las próximas campañas.

"No sé cuánto es de mejora durante el año pasado o de mejora concreta del coche este año, pero parece que hay cosas en el coche que están funcionando mejor. Es lo que esperábamos, era el objetivo", en una entrevista a 'SoyMotor' tras las pruebas de Bahréin.

Respecto a su futuro, afirmó que "no tengo ni idea de cuándo se va a solucionar, porque ahora mismo lo único que estamos haciendo es hablar con todos y ver un poco en qué posición está cada equipo que está disponible para el futuro y ver qué proyecto cuadra más con mis intenciones".

"Yo creo que Ferrari, Mercedes y Red Bull son los tres equipos que indiscutiblemente sabes que van a estar ahí el año que viene pase lo que pase, incluso en 2026, pero sigo pensando que, al margen de ellos, conforme está cambiando la Fórmula 1 actualmente, puede haber opciones también muy atractivas", indicó ya en una rueda de prensa posterior.

El madrileño recordó también durante la entrevista la victoria que consiguió el curso pasado. "Fue un momento muy bonito el de Singapur. Yo creo que lo más importante es que ya son dos años seguidos ganando carreras y ahora hay que ir a por el tercero", adelantó.

Sainz celebra su triunfo en Singapur / AFP

Respecto a los aspirantes a la nueva campaña, el pilot español aseguró no haber hecho cábalas, aún, aunque dio unas pinceladas de lo que espera. "Sé que Red Bull es el equipo a batir y por detrás estaremos los que intentaremos ser los primeros que nos acerquemos. Espero que seamos nosotros, pero he visto a un Fernando muy fuerte con el Aston, Piastri ya se está acercando…", comentó, afirmando que "no será fácil".

Pese al dominio de Red Bull, que ya ha demostrado estar por delante del resto, el piloto madrileño no se conforma con el papel de perseguidor. "Para empezar el año, sí. Para acabar el año, hay que apuntar más arriba", zanjó.

Para ello deberá dejar de lado la noticia sobre su salida del equipo. "Espero que lo peor del 2024, que es enterarte de que no vas a seguir en un equipo donde pensabas que ibas a seguir y donde pensabas estar cómodo, bien valorado y con un gran equipo de gente y trabajando en una dirección conjunta, pues eso ya ha pasado", reconoció a 'Soy Motor'. "Ahora ya no me queda otra que maximizar el 2024 junto a este equipo y disfrutarlo", zanjó, esperando "hacer de 2024 el mejor año de mi etapa en Ferrari. Y luego… el futuro ya se verá".