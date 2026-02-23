Carlos Sainz: "Williams no está a la altura del año pasado, podemos mejorar en todo a un coche que está verde"

Carlos Sainz ha encontrado su lugar en el mundo en Williams. De ahí que, pese a los problemas registrados en los test de pretemporada —el FW48 no llegó a Barcelona—, confíe en el proceso. Un desarrollo cuyo punto de partida, con las nuevas reglas del juego para 2026, le lleva a partir más atrás en la parrilla de salida de lo que hubiera querido. Aun así, consciente de que será el desarrollo del Mundial el que le irá marcando el camino, pide "no criticar por criticar" la enésima vuelta de tuerca de la competición. "Si algo falla, seré yo el primero en ir a hablar con Stefano Domenicali", aseguró.

La conversación con Alonso sobre la nueva F1

Lo hizo en un acto con Estrella Galicia, su patrocinador más fiel, que le acompaña desde 2013. De ahí que su CEO, Ignacio Rivera, se atreviese a lanzarle un reto: "Hemos cumplido muchos sueños en el motor, conquistando mundiales en motociclismo y acompañando a Lando Norris en el Mundial del año pasado. Solo nos quedas tú, Carlos". El madrileño recogió el guante, ahora ya como líder de proyecto, lo que le lleva a tener más claros los objetivos.

“Yo prefiero ser realista y no estamos a la altura de donde estábamos el año pasado. Ha sido un invierno difícil para el equipo, pero eso no quiere decir que toda la temporada vaya a ser como la primera carrera. El coche y el motor se van a desarrollar muchísimo”, aseguró Sainz, consciente de que "todos los de arriba se han guardado algo, aunque es imposible saberlo. Y eso que yo he preguntado". Porque, como bien argumentó, 10 kilos de diferencia son tres o cuatro décimas, pero un mapa de motor diferente cambia hasta seis o siete décimas.

Las conversaciones en el paddock son constantes y universales. Todos los equipos afrontan un escenario nuevo e incierto. Incluso aquellos, como Aston Martin, que ambicionaban estar arriba después del trabajo de Newey. Dos frentes en los que siguen trabajando, más allá del motor de Honda. "Me encontré con Fernando y él lo ve igual. Tiene muchas ganas de ver qué es capaz de ofrecer su equipo, pero sobre todo cuál será su capacidad de reacción. Los dos estamos en una misma línea", comentó Sainz, a pregunta de SPORT, sobre las enseñanzas compartidas por los españoles de la parrilla.

Los grandes cambios de la F1 para Williams

Por eso, sobre las principales diferencias entre este coche y el del año pasado, el piloto de Williams aludió al motor Mercedes, "por cómo trabaja con el híbrido". En segundo lugar, a la aerodinámica, que "hace más difíciles de llevar a los coches". De ahí que, cuando se le pregunte en qué liga juega su equipo, prefiera ser reservado: "No puedo dar una estimación exacta de dónde estamos. Son trabajos matemáticos con tiempos por vuelta. No os voy a hacer el trabajo fácil". Sainz se pasará jueves y viernes en la fábrica de Williams para tratar de afinar lo máximo posible de cara al fin de semana del 7 y 8 de marzo.

Es la fecha del GP de Australia, el pistoletazo con fuego real para una campaña donde las incógnitas estarán en los boxes hasta el mismo momento en el que se apaguen los semáforos. Y continuarán a lo largo de las siguientes semanas, que serán de trabajo para afinar los puntos débiles. "En el Williams se puede mejorar en todos los aspectos. Ahora mismo es un coche que está verde todavía y lo vamos a mejorar en todo. La fiabilidad es lo único que se ha portado bien en Bahréin. Pero el monoplaza es muy nuevo", justificó el madrileño desde el realismo que preside todo su discurso.

Carlos Sainz habla con un ingeniero de Williams en Bahrein / Williams Racing

Por eso, Sainz pidió paciencia al aficionado español que madrugará para ver el debut en Australia. "Todavía no estoy posicionado sobre lo que será esta nueva Fórmula 1. Tirar piedras sobre tu propio tejado nunca ha sido algo astuto. Soy partidario de ir a criticar en privado a los que mandan. Públicamente empezar a criticar mi deporte no me gusta porque genera un círculo vicioso. Prefiero esperar y hacer mi evaluación después de tres o cuatro carreras", insistió. Y negó que las salidas vayan a ser peligrosas: "Lo que sí es cierto es que van a marcar más que otros años".

La opinión sobre el GP de España en Madrid

Para el madrileño, lógicamente, una de las pruebas marcadas en rojo en el calendario de esta temporada es el estreno del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Ifema, en su ciudad natal. Una prueba que se celebrará del 11 al 13 de septiembre. Será la 16ª del calendario, por lo que es un horizonte que aún parece muy lejano. "Espero estar para pelear por cosas mayores en Madrid. Pero quedan muchas carreras. Quizás es el año histórico de la Fórmula 1 en el que más desarrollo va a haber en los monoplazas. Hay que esperar", explicó el piloto.

Sainz también pidió comprensión a los que se oponen a la disputa de la prueba en el trazado semiurbano de Madrid: "Estoy seguro de que la F1 hace ruido, pero también trae muchas cosas muy buenas". Espera que todo esté a punto para cuando llegue el día y así evitar contratiempos como el vivido por Williams en pretemporada, cuando se quedaron fuera del shakedown privado de Barcelona: "Tuvimos problemas de producción, problemas de fabricación. Creíamos que podíamos hacer cosas en un tiempo y nos dimos cuenta de que no, y llegamos tarde".

Aun así, defendió a su escudería de quienes consideran que no ha cumplido las promesas que le hizo al madrileño. "Si nos fijamos hasta hoy, Williams me ha dado la oportunidad de luchar por podios en 2025. Si te dicen que voy a conseguir dos podios y medio en 2025, nadie lo habría creído. Hay que analizarlo con perspectiva. Sabía que habría algún bache, era todo demasiado bonito. Ese bache ha pasado y lo importante será ver cómo salimos del mismo", mantuvo un piloto trabajador como ningún otro, aunque reniegue de esa definición, "porque ir a 300 km/h por Las Vegas no es trabajo, es talento".