Carlos Sainz: "De quedarme en McLaren, ahora estaría luchando por el título"

Carlos Sainz que acaba de cumplir 31 años, ha hecho balance de sus once temporadas en la Formula 1 en una extensa entrevista en DAZN. El piloto madrileño ha recordado sus inicios en Toro Rosso (actual VisaRB) y especialmente su trayectoria en McLaren y Ferrari, así como su presente en Williams.

Sainz reconoce que su llegada a la Formula 1 no fue un camino sencillo. Recuerda cómo aquel 2015 con Toro Rosso le obligó a madurar de golpe: “Me di cuenta de que igual no llegaba… fue un toque de atención brutal de la vida. Con 17 o 18 años pensar que igual no cumplía mi sueño fue muy difícil de aceptar”.

Compartió box con Max Verstappen, a quien señala como uno de los rivales que más le han exigido en su carrera: “Me curtió mucho el carácter, porque estar contra alguien con tanta calidad y con todo el entorno Red Bull apoyándole me obligó a sacar lo mejor de mí”.

A pesar de las dificultades técnicas de aquel coche, el madrileño aún presume de haber terminado la temporada igualado con Verstappen en clasificación: “Llegamos a Abu Dhabi empatados y los dos lo sabíamos. Nos tiramos a saco a esa última qualy”.

Carlos también pone énfasis su etapa en McLaren, donde entabló una estrecha amistad con Lando Norris que aún a día de hoy continúa: “Fue el primer sitio en Formula 1 donde realmente me sentí querido, apoyado y arropado por todos. Me elevó la confianza y me permitió crecer como piloto”.

Con los de Woking logró su primer podio en Brasil 2019 saliendo desde la última posición y se consolidó como uno de los pilotos más destacados de la parrilla. “Esos dos años tan fuertes en McLaren quizás fueron los mejores de mi carrera, donde más partido saqué al coche que tenía. Si me hubiese quedado, ahora estaríamos luchando por un Mundial”, reconoce.

Su fichaje por Ferrari marcó uno de los capítulos más intensos de su carrera, aunque vivió una última etapa convulsa. Sobre su salida del equipo, recuerda: “Quería demostrarme a mí mismo y a todo el mundo que valgo para estar ahí, para luchar por podios y victorias”, dice Sainz, que aún es el último piloto en ganar con Ferrari (México 2024).

Carlos también habla con ilusión de su actual escudería, a pesar de los problemas que ha tenido en su primera temporada: “Estoy muy bien en Williams y creo que es un sitio muy bueno para mi futuro. Si conseguimos llevar a Williams de vuelta arriba y lograr un podio o una victoria algún día, sería lo que más ilusión me podría hacer, es mi proyecto de vida”.