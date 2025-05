Carlos Sainz y las opciones de su padre en la FIA: "Sería un candidato idóneo"

Recien llegado de la alfombra roja de Cannes al circuito de Imola, Carlos Sainz se ha sorprendido por la cantidad de preguntas sobre la posibilidad de que su padre compita con Mohammed Ben Sulayem por la presidencia de la FIA en las elecciones de diciembre. Más que del progreso de Williams o sus expectativas para este fin de semana en el GP de Emilia Romagna, el piloto madrileño ha acabado ensalzando la figura de papá Sainz , bicampeón del mundo de rallies y cuatro veces ganador del Dakar, como el "candidato idóneo".

"No se me ocurre nadie que haya vivido la época de kárting con su hijo, cuatro o cinco años; más la época de monoplazas, que sabe lo caro y duro que es, otros cuatro o cinco años; más diez años de Fórmula 1, más 40 años en los rallies y los raids, más todo el trabajo de seguridad vial que hace en España. Tiene experiencia en todas las áreas del motor y busca una manera de devolver al automovilismo todo lo que el automovilismo le ha dado. Siendo objetivo, aunque soy su hijo, es un candidato óptimo. Si decide presentarse depende absolutamente de él”, ha resumido Carlos jr.

“Llevamos un tiempo hablando. Es interesante que es una idea que no ha surgido de él. Bastante gente del paddock se lo ha metido en la cabeza poco a poco y él ha empezado a considerarlo. La gente se le ha acercado y se lo ha planteado. Ahora se lo está pensando. Todavía no ha conformado una lista o un equipo para concurrir a las elecciones, pero depende de cómo lo vea irá a por ello o no”, ha revelado el piloto de Williams, confirmando que un importante sector opositor a Sulayem ha pensando en Sainz sr. como una figura de peso y que puede presentar batalla al actual presidente.

La prensa británica destacó días atrás que en caso de que Carlos Sainz sr. llegase a ser presidente de la FIA, esto podría plantear al comité de ética de la FIA un conflicto de intereses, por el hecho de que Carlos hijo sea piloto de la F1 y presidente a su vez de la GPDA (asociación de pilotos).

Carlos lo ha rechazado: "He estado pensando en posibles escenarios, pero la verdad es que no veo cómo. En todo caso, obviamente, él sería extremadamente cuidadoso. Yo sería extremadamente cuidadoso porque lo último que quiero es que mi imagen o la suya, o nuestras carreras, se vean dañadas por esa situación. Así que, en todo caso, provocaríamos el efecto contrario, y no veo ningún conflicto en estar ahí. Somos personas honestas que jamás comprometeríamos esa situación en el automovilismo", ha replicado.