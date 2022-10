Carlos Sainz: "El objetivo es volver a ganar antes de que acabe el Mundial"

"Hace mucho que no ganamos, pero Suzuka puede ser una buena ocasión para hacerlo y vamos a intentarlo", promete Carlos "Parece que va a llover bastante. Los neumáticos de lluvia evacúan tanta agua que no puedes ver y pilotar a ciegas un Fórmula 1 no es divertido", advierte

Carlos Sainz, tercero en el podio de Singapur el pasado domingo, considera que "ojalá acabara así siempre que tengo un día malo" y quiere pasar página a sus problemas de rendimiento en el circuito de Marina Bay. El madrileño espera reencontrarse con su mejor versión este fin de semana en Japón y tiene claro que su objetivo es "volver a ganar antes de que acabe este Mundial".

"En Bélgica y Zandvoort estuvimos lejos, pero en Monza y Singapur nos hemos acercado más a Red Bull, aunque no hemos podido ser más rápidos que ellos en carrera. Queremos tener un fin de semana en el que vayamos bien tanto en clasificación como en carrera, buscamos esa victoria que tanto echamos de menos", ha señalado Sainz en la rueda de prensa de la FIA previa al Gran Premio de Japón.

"Estoy en un buen momento, llevamos acabando unas cuantas carreras seguidas, aunque con algunos altibajos en cuanto a rendimiento. En las dos últimas hemos estado más cerca y el reto es volver a ganar una carrera antes del final de temporada. Tener un fin de semana perfecto nos ayudará de cara a 2023, nos daría mucha confianza y motivación", ha insistido.

Como su a amigo Fernando Alonso, también Sainz es un 'enamorado' de Japón y del ambiente que se respira en Suzuka: "Ya he tenido un par de encuentros graciosos con los aficionados japoneses y ya estoy dispuesto a disfrutar en uno de los circuitos que más me gusta, me encanta, de los de la vieja escuela, como los llamo yo. A todos los pilotos se nos ilumina la cara, porque aquí las vueltas son mucho más especiales que en cualquier otro sitio. Todo el mundo habla de las 'eses' del primer sector, pero a mí me gusta todo el circuito en general. Es el tipo variado de curvas, la estrechez de la pista, las escapatorias difíciles, el asfalto diferente... Todo el circuito está bien hecho, desde la horquilla que te rompe el ritmo después del primer sector hasta la 130R y luego la chicane final con sus pianos. Me encanta", insiste.

A nivel de prestaciones, cree que en el trazado japonés "simplemente se necesita un coche que te dé confianza en un circuito tan estrecho y tan rápido como este. Los monoplazas de este año serán divertidos aquí, aunque es cierto que algo mas pesados", reconoce. "Tenemos buen coche en todos lo circuitos y tenemos que ser mejores que ellos (Red Bull) en todos los aspectos si queremos ganarles. Hace mucho que no ganamos, pero Suzuka puede ser una buena ocasión para hacerlo y vamos a intentarlo", promete Carlos.

" Parece que va a llover bastante y quiero probar un par de cosas con los neumáticos intermedios y aprovechar para conducir en agua. El viernes espero poder rodar y el domingo la previsión es casi del 100%", ha apuntado Sainz para cerrar en referencia a las previsiones de una carrera en agua. "Los neumáticos de lluvia agarran bien, pero evacúan tanta agua que no puedes ver. Es un circuito especial y preferiría correr sobre seco. Si es en clasificación podemos hacerla porque nos damos espacio entre nosotros. En carrera hay que valorar los riesgos. Son neumáticos hechos para lluvia intensa, luego nos damos cuenta de que no vemos nada y pilotar a ciegas un Fórmula 1 tampoco es divertido, la verdad que es peligroso", ha subrayado para cerrar.