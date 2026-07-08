Carlos Sainz se marca un plazo límite para decidir su futuro

Después de quedarse sin asiento en Ferrari y anunciar su fichaje por Williams de cara a 2025, Carlos Sainz sabía que tardaría en volver a pelear por victorias. Aún así, su determinación fue tal que consiguió cerrar su primera temporada con tres podios (uno al sprint) y junto a Álex Albon impusaron al equipo al quinto puesto del constructores, como mejores del resto tras los cuatro grandes.

Un comienzo esperanzador que ha derivado este año en una tremenda decepción. El FW48 no llegó a tiempo a los test de pretemporada en Barcelona y desde entonces arrastra un enorme déficit y un importante lastre de peso (28 kg) que ha ido reduciéndose, pero no lo suficiente para recuperar competitividad.

Sainz lleva meses escuchando que el próximo paquete de mejoras será el definitivo, pero cada vez que llega a pista comprueba que la diferencia con los rivales se mantiene o incluso aumenta. En Silverstone, el pasado domingo, explotó: “Las mejoras no están funcionando. En Williams no somos capaces de desarrollar bien el coche", dijo tras finalizar otra carrera fuera de los puntos (12º) y sin ritmo, ni velocidad.

Y aunque de cara a la galería Carlos mantiene las formas y su compromiso con la escudería que dirige James Vowles, el entorno del piloto madrileño desliza que se ha marcado ya un límite para decidir su continuidad.

Williams planea introducir una actualización en Bakú. “No sé si va a funcionar tampoco”, confesó Sainz viendo el decepcionante rendimiento del paquete aerodinámico de Gran Bretaña. Sus dudas dejan poco margen a la imaginación y está claro que la cita de Azerbaiyán, en septiembre, es la fecha marcada en rojo en su agenda antes de decidir si renueva o cambia de aires.

Mercado difícil

Su padre, Carlos Sainz Sr, está sondeando a varios equipos, incluídos los que ya se interesaron por el ‘55’ tras su salida de Ferrari, Alpine y Audi. La relación con James Vowles y Williams es exquisita y Carlos se siente valorado y apreciado, pero todas las partes implicadas saben que sin un proyecto fuerte a corto o medio plazo, será muy difícil sellar un nuevo contrato.

Con todo, en la zona alta de la parrilla las expectativas son escasas. Las puertas de Ferrari están cerradas de momento, con Leclerc y Hamilton confirmados para 2027. En Red Bull aparece en la lista de candidatos al volante si Verstappen decide marcharse, pero en las últimas horas los rumores apuntan a un intercambio entre el neerlandés y Oscar Piastri en McLaren. Mercedes también podría hacer hueco a Max, aunque debería buscar destino a Russell y eso también dejaría sin opciones a Carlos en Red Bull.