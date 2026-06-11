Carlos Sainz: "Hay mucho margen de mejora, demasiado"

Tras un inicio de cursocon retrasos, lastre de peso importante y rendimiento decepcionante de su FW48, Williams y Carlos Sainz llegan a Barcelona con mejores perspectivas, aunque todavía muy lejos de los equipos punteros: “Los de cabeza están a otro nivel”, reconoce el piloto madrileño, que espera que jugar en casa le de un plus: “Aquí casi siempre hemos puntuado”, recuerda.

El jefe de la escudería James Vowles ha revelado que el plan de ‘adelgazamiento’ continúa en Montmeló y que eso puede significar otro paso adelante: "No es mucho, creo que es un kilo y medio menos. Pero lo que queremos intentar hacer es aplicar esta reducción a todas las carreras. Y así te deshaces del peso rápidamente", ha explicado.

“Me hace ilusión competir aquí, como siempre. Pero sabemos que Barcelona no es territorio Williams y tendré que dedicarlo a trabajar en la configuración del coche para encontrar una o dos décimas extra que nos aporte más opciones”, ha analizado Sainz, que sabe que las largas curvas del trazado catalán no son las ideales para su coche. “Puede ser un fin de semana frustrante, pero dicho esto, intentaré puntuar”, avisa.

De Mónaco se marchó de vacío después de que Nico Hülkenberg arruinara su carrera en el tramo final, cuando estaba en zona de puntos. A pesar del disgusto puntual y de los problemas en Williams, Sainz considera que su temporada está siendo “muy buena” y se reivindica: “Hago buenas clasificaciones, tengo un gran ritmo de carrera y me toca continuar así. Los resultados irán llegando”.

La radiografía perfecta

Barcelona puede marcar un punto de inflexión y sobre todo, definir exactamente las carencias del coche y el rumbo a seguir: "Hay mucho margen de mejora, demasiado. Todavía nos queda entender por qué el coche tiene flaquezas. Es una oportunidad para saber qué tiene el ADN del coche que igual no es perfecto para este tipo de circuitos. Hay que saber hacer coches que vayan bien aquí”, apunta Carlos.

Con los grandes jugando en otra Liga, el objetivo de Williams es destacarse en la zona de media de la parrilla, con Alpine, Haas, Racing Bulls o Audi. No significa que Sainz renuncie a nada: “El año pasado en Qatar esperábamos ir fatal e hice un podio. Hay que aprovechar lo que tenemos y optimizarlo al máximo".

Con su mentalidad y el apoyo de los fans, en especial la de sus fieles en la grada ‘55’ , Sainz confía en poder brillar este fin de semana y en todo caso, agradece su entusiasmo: "El aficionado español sabe perfectamente cómo está la situación este año y aun así viene a apoyarnos. Eso para mí tiene muchísimo mérito y es algo que agradezco muchísimo", asegura.

Por último, Sainz ha elogiado la "buena predisposición" de la FIA y la F1 para mejorar el nuevo reglamento, después de que ayer anunciaran cambios para 2027 y 2028.

Y también ha querido elogiar el mérito del jóven Kimi Antonelli, que conduce un coche ganador, pero le está ganando el pulso en Mercedes a todo un experimentado George Russell: "No sé ni cuántas carreras quedan con las cancelaciones (por la guerra de Irán), así que es difícil hacer pronósticos. Kimi, de momento, está haciendo un gran año , maximizando su coche y sus oportunidades de ganar carreras. Cuanto más se acerca el momento, más crece la presión, como vimos con Oscar y Lando el año pasado. Cuando tienes ese punto clave de poder conseguir el título y pasa a ser real... Y apoyo a Kimi al 100%, seguro que lo puede hacer".