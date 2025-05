Carlos Sainz: "Hay que tener fe en el proyecto de Williams"

Carlos Sainz está feliz en Williams. Los resultados, como él mismo afirma, no le están acompañando, pero el madrileño asegura que tomó la decisión "correcta" y espera lograr un gran resultado en el GP de España de este fin de semana. El que fuera piloto de Ferrari tiene "fe" en su nuevo "proyecto" y se siente "muy rápido y cómodo con el coche".

Sigue trayendo cola el GP de Mónaco del pasado fin de semana, algo que quiso valorar Carlos Sainz: "Lo primero es ver si hay alguna manera de cambiar el circuito, ya sea la anchura o el tipo de curva que hay para que se pueda adelantar. Si eso no se puede cambiar, realmente hay poca cosa a hacer sin cambiar la esencia de la F1. Ahora mismo manipulamos la carrera nosotros porque no se puede adelantar".

Carlos Sainz, listo para disputar el GP de España en Barcelona / Valentí Enrich

¿Soluciones?

Sobre posibles alternativas se pronunció el madrileño: "¿Proponer tiempo máximo de carrera? Puede romperse el motor y hay formas de justificarlo. Es muy complicado, por eso no es una solución fácil. ¿Neumáticos? Podrías hacer toda la carrera con el C6 que se degrada mucho más, pero la realidad me lo das y me pongo a ir a cinco segundos del ritmo y ni aprieto el neumático. No tiene una solución fácil".

El piloto de Williams aseguró ser "partidario de intentar mantener la esencia de la Fórmula 1 lo más pura posible", pero también "de probar cosas para mejorar el espectáculo y las carreras". "Siempre he sido partidario de hacer a algún que otro experimento porque es un deporte con mucho potencial para mejorar el espectáculo", añadió.

Y para sentenciar el tema, fue tajante: "No se me ocurren muchas cosas que se le puedan hacer a Mónaco, todo lo divertido que es en clasificación, luego en la carrera del quinto hacia atrás nadie se divirtió. Da qué pensar qué podemos hacer para mejorar ese domingo de Mónaco que siempre es tan aburrido".

Su temporada

Carlos Sainz está satisfecho con su temporada, pero espera que los resultados lleguen pronto: “Es curioso, es una sensación encontrada. Llegamos a decir el año pasado que íbamos a dar un paso tan adelante e iba a estar varias carreras por delante de Ferrari y algún Mercedes en clasificación, y no me creéis y me decís que estoy loco. Y lo hemos hecho, es algo increíble. Ir a Williams fue una decisión difícil, pero correcta. Demuestra el paso adelante que hemos dado aquí, hay que tener fe en este proyecto".

Sobre el periodo de adaptación, aseguró que ha ido "bien". "Estoy yendo rápido y cómodo con el coche en la mayoría de los circuitos desde el mal fin de semana en China, pero los resultados no acaban de acompañar. No me preocupa demasiado, porque mientras yo vaya rápido, los resultados son cuestión de tiempo. He tenido mala suerte con decisiónes estratégicas que no han ido a mi favor, pero es parte de este deporte".