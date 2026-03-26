Carlos Sainz y el golpe de realidad en Williams: "Este año ha sido un shock"

A Carlos Sainz la debacle de Williams en 2026 le ha desconcertado. Reconoce que no se lo esperaba y menos aún después del prometedor estreno, la pasada temporada, subiendo incluso al podio y consolidando la quinta plaza en constructores, como el mejor equipo tras los cuatro ‘grandes’. Los graves problemas de sobrepeso y carga aerodinámica del FW48 no tienen fácil solución, aunque el madrileño sigue creyendo en el proyecto y sabe que en el parón de abril tienen una buena oportunidad para recuperarse.

Sainz, que sumó dos puntos en China, cree que en Suzuka solo puede repetir “si fallan los rivales”. Realista, recuerda que en Shanghai “fuimos 17º en las dos clasificaciones, a tres décimas de la zona media. En tierra de nadie. No creo que Suzuka sea diferente. Pero en las carreras pasan más cosas…”, argumenta.

Respecto al bajón de Williams, admite que “ha sido un shock para mí, para el equipo, muy duro. Yo me lo olía en diciembre y enero, anticipé el bache por esas conversaciones sobre retrasos, las cifras de sobrepeso, no llegar a los test de Montmeló… El camino hacia el éxito nunca es una línea recta, pero es un bache grande, probablemente más grande de lo que esperaba”, subraya.

“Una vez lo analizas te das cuenta de que no estábamos al nivel que creíamos como equipo. Ahora está claro, pero hace cuatro meses estábamos quintos en el campeonato con tres podios casi consecutivos y la tendencia era muy buena”, recuerda. El nuevo reglamento de la F1 ha supuesto un golpe para Williams, pese a que fueron los primeros en centrarse en el monoplaza de 2026.

“No somos solo nosotros, cualquiera que no está en el 'top 4' ve lo lejos que estamos de los grandes. Ellos tuvieron menos horas de túnel de viento y dedicaron más desarrollo a 2025, pensarías que nos vamos a acercar con las nuevas reglas, pero la realidad es la contraria, estamos más lejos”.

Tras Japón, contarán con un mes entero para tratar de remontar de cara al GP de Miami, en mayo. "Espero que el equipo haga un gran esfuerzo para encontrar algo para Miami que sea un buen paso adelante. En este deporte todo es relativo, así que puedes dar un gran paso adelante que si los demás dan un gran paso adelante entonces no has avanzado. Pero espero que, en ese caso, podamos quitar mucho peso del coche, podamos poner mucha carga aerodinámica y eso nos ayude a progresar", confía.