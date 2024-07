Carlos Sainz y su futuro: "En F1 hay que ser egoísta"

Carlos Sainz ha cambiado su discurso de Barcelona, cuando insinuó que anunciaría su destino de forma inminente. Entonces todo apuntaba que se había decantado por Williams, tras cerrarse las puertas de Red Bull, que renovó a Pérez y también de Mercedes, con Toto Wolff promocionando a la joven 'perla' de su cantera Kimi Antonelli. Pero los últimos acontecimientos han obligado a Carlos a reconsiderar sus planes y a tomarse con calma la crucial elección. "Lo anunciaré cuando lo tenga claro y esté listo, aunque cada día que pasa, estoy más cerca de tomar la decisión", ha dicho este jueves en el Hungaroring, en vísperas del GP de Hungría.

En Silverstone, Wolff insinuó que Sainz aún podía ser una opción y en Red Bull, Pérez afronta una especie de ultimátum tras sus malos resultados, mientras Verstappen sigue en la órbita de Mercedes. Pero además, la llegada de Flavio Briatore a la cúpula de Alpine ha colmado de promesas a Carlos y el que sería su futuro compañero Pierre Gasly ha asegurado en Budapest que está intentando convencerle. "He hecho mi parte del trabajo", ha espetado el francés.

Con este panorama no es extraño que Sainz sea ahora mismo un 'mar de dudas'. "En este tiempo he pensado en las distintas propuestas, aunque también he estado mirando la Eurocopa", ha bromeaba en el paddock del Hungaroring, donde por cierto, su manager ha corrido al parking de McLaren para dejar escrito en la pizarra del equipo un mensaje para Lando Norris: "2-1, Viva España".

Ya en serio, Sainz reconoce que su decisión afecta a otros pilotos y equipos y asegura que no la demora por capricho: "Soy consciente de eso, pero no estoy cambiando el resultado de cualquiera, probablemente todos los equipos tienen sus prioridades y sus decisiones dependiendo de cada escenario", aclara. "Al mismo tiempo, este deporte, la F1, me ha enseñado a ser un poco más egoísta, a cuidar de mí mismo y a tomar la decisión que necesito tomar cuando la necesite y cuando tenga todas las opciones en la mesa. No voy a agotar plazos si no los necesito".

"Los equipos han sido muy pacientes conmigo y se lo agradezco. Pero también he tenido que ser paciente por otras decisiones, no es como si yo fuera el único que tuviera que elegir. También he tenido que tomar mi buena ración de paciencia con otras cosas. Lo que no entiendo es por qué el mercado va tan rápido este año. ¿por qué todo el mundo tiene tanta prisa? ¿ por qué no en verano o septiembre?", ha reflexionado.

La despedida Ferrari

Paralelamente, Sainz se centra en tratar de sellar su mejor año en Ferrari y para despedirse por todo lo alto necesita que el equipo vuelva a la pelea delante, como estaba al inicio de temporada: "Creo que hay una oportunidad este año. Solo necesitamos dos o tres décimas para luchar por las victorias. Creo que las tendremos en el coche desde aquí hasta las próximos seis o siete carreras y al final del año o durante la segunda parte de la temporada podremos volver arriba".